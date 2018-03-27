ايران ضد الارهاب

خرازي: الدول الراعية للارهاب تقدم مليارات الدولارات لتحظي بالدعم الامريكي

اسلام اباد/27اذار/مارس/ارنا- اكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية 'كمال خرازي' ان الدول الراعية للارهاب والمثيره للفوضي والتوتر الامني في المنطقة تقدم مليارات الدولارات للادارة الامريكية في خطوه لتحظي بدعمها في سياساتها التخريبية.

و في كلمة له امام مؤسسة ' الابحاث السياسية في اسلام اباد' قدم خرازي ليلة امس الاثنين شرحا حول توجهات ايران و مواقفها من التطورات الدولية والاقليمية و مكافحتها للارهاب في المنطقة.
واضاف ان التقارير الموجودة تشير الي دور عدد من دول جنوب الخليج الفارسي وكذلك امريكا في نقل الارهابيين الي مناطق اخري بما فيها افغانستان.
واوضح ان الاعداء و من خلال دعاياتهم الواسعة يوحون بان مساعي ايران لمكافحة الارهاب تزعزع الامن رغم ان هناك العديد من الدول و شعوب العالم ادركوا بان هذه الدعايات المناوئه لايران ليست الا تغطية علي اتهامات موجهه اليهم في مجال دعم الارهاب.
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خرازي: الدول الراعية للارهاب تقدم مليارات الدولارات لتحظي بالدعم الامريكي

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