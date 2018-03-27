جهانغيري: الشباب المتعلم رصيدنا لخفض الاعتماد علي النفط

طهران / 27 اذار / مارس /ارنا-
اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري، بان الشباب المتعلم يعدون افصل فرصة ورصيد لنا للعمل علي خفض اعتماد اقتصاد البلاد علي النفط.

وخلال اجتماعه الاثنين بمجموعة من خالقي فرص العمل والنموذجيين في الوحدات المعرفية في واحة برديس التكنولوجية بطهران، قال جهانغيري، الحقيقة هي ان اقتصاد ايران معتمد علي النفط الذي يعد مصدرا مهما للبلاد منذ اكتشاف النفط منذ مائة عام.
واعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية ان هنالك خطرين لمستقبل النفط، الاول هو حينما ينضب النفط وتصبح البلاد تشعر بالفاقة الشديدة فيما لو كانت تعتمد بصورة رئيسية علي عائداته.
واوضح بشان الخطر الثاني قائلا، بان الدول كانت تقول في وقت ما نمنع تدفق النفط علي الكيان الصهيوني والغرب لنعاقبهم (علي ممارساتهم) فيما اصبحت القضية معكوسة خلال الاعوام الاخيرة، اذ ان الدول الغربية اضحت تهدد الدول بعدم شراء النفط منها لمعاقبتها وحتي انها تقوم بتحديد سقف لانتاجها.
وصرح انه بناء علي جملة الامور هذه يؤكد قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية دوما علي العمل للانعتاق من التبعية للنفط.
واضاف، ان ما يعد فرصة ورصيدا لايران هم الشباب المتعلم، ومثلما تشير الاحصائيات فان البلاد تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث الخريجين.
وتابع قائلا، ان الشباب المتعلم الخريجين من الجامعات قادرون علي حل الكثير من مشاكل البلاد، ولم يكن اعتباطا ما قيل خلال الاعوام الاخيرة بان اقتصاد ايران يمكنه الاعتماد علي الادمغة والشباب.
واكد النائب الاول للرئيس الايراني ضرورة ادخال التكنولوجيا الحديثة للصناعات في البلاد من اجل تحسين جودة المنتوجات واضاف، ان تكنولوجيا اليوم ليست ضرورية فقط للشركات المعرفية بل ان الشركات الصناعية ينبغي ان تتحرك في هذا الاتجاه ايضا.
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جهانغيري: الشباب المتعلم رصيدنا لخفض الاعتماد علي النفط

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