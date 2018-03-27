روحاني: عراقة العلاقات بين ايران واليونان رصيد قوي للصداقة بينهما

وفي برقيتين منفصلتين وجههما الي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليونانيين، مساء الاثنين، اعرب الرئيس روحاني عن امله بالمزيد من تعزيز العلاقات وترسيخ الاواصر الثقافية العريقة بين البلدين في ظل تضافر الجهود واستثمار الطاقات المتاحة.

واضاف الرئيس الايراني، انه وفي ظل رغبة وجهود حكومتي الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اليونان، فقد تعززت الصداقة بين البلدين وشهدت العلاقات الثنائية وتيرة متنامية مما يبشر بمستقبل مشرق لهذه العلاقات.

واعرب الرئيس روحاني في هاتين البرقيتين، عن تمنياته بالنجاح لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليونانيين والسعادة والرفعة للشعب اليوناني.

انتهي ** 2342

