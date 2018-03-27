الحشد الشعبي يقتل 14 داعشياً ويطمر آخرين في انفاقهم

ونقل بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقت (ارنا) نسخة منه، الاثنين، عن البزوني قوله، إن 'قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية ممثلة بقيادتي عمليات صلاح الدين ونينوي نفذت، اليوم (امس الاثنين)، عملية أمنية مشتركة استهدفت منطقة زور الكنعوص التي تقع بين قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ومنطقة إمام غربي بمحافظة نينوي التي تعتبر موقعاً رئيساً لداعش بعد تحرير قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك والساحل الأيسر لقضاء الشرقاط' .

وأضاف البزوني، أن 'العملية أسفرت عن مقتل 14 داعشياً، بينهم 12 ارهابياً قتلوا بقصف جوي لطيران الجيش العراقي، فضلا عن تدمير ثلاث مضافات وانفاق وقتل من كانوا بداخلها من الدواعش المجرمين' .

واكد البزوني أن 'العملية المشتركة بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية في المنطقة المذكورة أسفرت ايضا عن العثور علي منصات صواريخ وهاونات وأسلحة خفيفة' .

ولفت الي أن 'اللواء 50 فقد أحد مقاتليه وهو الشهيد البطل (مروان علي) الذي نال شرف الشهادة اثناء العملية' .

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