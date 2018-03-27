السفير المصري في بغداد يشيد بوحدة وشجاعة العراقيين ضد الارهاب

واشار السفير المصري خلال لقائه، الاثنين، النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي، الشيخ همام حمودي، الي 'ان التواصل الأزهري الذي بدأ في الآونة الأخيرة مع القيادات الدينية في النجف سيكون له دور مميز في التقارب المصري العراقي' .

من جانبه اكد الشيخ حمودي 'إن شعب العراق لن يسمح لأية دولة بانتهاك سيادة البلد تحت أي ظرف أو عنوان، وان العراق ومصر يمكن أن يؤديا دورا فاعلا في امن المنطقة واستقرارها' .

ونوه النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي الي 'حرص العراق علي تمتين علاقاته العربية والإقليمية والدولية، وتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التطرف والإرهاب، وضرورة تعزيز اطر التعاون في كل ما يحقق بسط الأمن وإرساء الاستقرار للبلدين' .

يذكر ان وفدا من علماء الازهر ووزارة الاوقاف المصرية وعدد من الاكاديميين والمثقفين، كان قد زار العراق مطلع شهر شباط-فبراير الماضي، والتقي مراجع دين وعلماء وساسة، وادي مراسيم الزيارة للمراقد الدينية المقدسة في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وبغداد .

وتمتاز العلاقات العراقية المصرية بالاستقرار والتطور في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية، لاسيما في ظل سياسة الحكومة العراقية الخارجية القائمة علي الانفتاح والتواصل مع المحيط الاقليمي والمجتمع الدولي بما يعزز مكانة العراق ويخدم مصالح شعبه، وكذلك في ظل التحديات والمخاطر التي تواجهها مصر من التنظيمات الارهابية المسلحة، وخصوصا تنظيم داعش، الذي نفذ العديد من العمليات الارهابية في مدن القاهرة والاسكندرية وسيناء خلال العام الماضي وهذا العام .

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