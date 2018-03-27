المالكي: العراقيون أفشلوا مخططات الفتنة والطائفية لداعش والقاعدة

وقال المالكي خلال لقائه جمعا من رجال الدين وائمة وخطباء المساجد، الاحد، في مكتبه الخاص ببغداد، ان 'العراق اليوم يقف علي اعتاب مرحلة جديدة ، تتطلب تشكيل حكومة قوية تمتلك مقومات النجاح والعمل علي مواصلة عملية البناء والإعمار، وإعادة البني التحتية، ورفع مستوي الخدمات والتخلص من التأثيرات السلبية التي عكستها الأزمة الاقتصادية وحالة الركود التي جاءت نتيجة انخفاض أسعار النفط' .

واضاف 'ان ابناء العراق أفشلوا مخططات الفتنة والطائفية التي حاول تنظيما القاعدة وداعش تنفيذها في البلاد، واننا نسعي الي ان يكون العراق بلدا قويا ويمتلك علاقات طيبة مع الجميع، وفق أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بعيدا عن التدخلات في الشؤون الداخلية' .

وشدد نائب رئيس الجمهورية العراقي علي الدور الكبير والمهم لرجال الدين في العمل علي نشر ثقافة ‏المحبة والتسامح والإخوة ونبذ الطائفية والتباغض والدعوة إلي توحيد الكلمة، حيث ان العراقيين جميعهم اخوة ويجمعهم وطن واحد وتربطهم الكثير من المشتركات' .

واشاد بمواقف رجال الدين وخطابهم الذي اتسم بالوطنية والحث علي التكاتف وتوحيد الصفوف، داعيا الي الاستمرار بنشر قيم الاعتدال والوسطية والتسامح ومواجهة دعاوي التكفير والغلو والتطرف والتصدي للاصوات التي تحاول الوقيعة بين العراقيين وتريد العودة بنا الي الوراء .

وضم الوفد الذي التقاه المالكي رجال دين وائمة وخطباء من مذاهب ومدن عراقية مختلفة.

وما يلاحظ حاليا ان خطاب المنابر الدينية في العراق، اتسم خلال الاعوام القلائل الماضية بالاعتدال والمرونة، والدعوة الي التعايش والانفتاح ونبذ الطائفية ومحاربة الافكار التكفيرية التي من شأنها اشاعة الفرقة وبث الفتن بين ابناء المجتمع الواحد، بعدما شهدت اعوام الشد الطائفي، في ظل الاحتلال الاميركي، هيمنة خطاب التحريض والكراهية والعنف علي الكثير من المنابر الدينية .

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