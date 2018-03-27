منظمة مراقبة حقوق الإنسان تطالب بوقف بيع الأسلحة للسعودية

وجاء في التقرير اليومي لهذه المنظمة، ان إستمرار الحرب في اليمن من قبل التحالف بقيادة السعودية تسبب في نشوب كارثة إنسانية في اليمن الذي كان قبل العدوان السعودي بلدا فقيرا أصلا.

وأشار التقرير الي دور ولي العهد السعودي 'محمد بن سلمان' في إدارة هذه الحرب وطالبت بمحاسبته بشأن الجرائم المرتكبة في اليمن.

كما قال المتحدث باسم هذه المنظمة 'أحمد بن شمسي' في وقت سابق، ان محمد بن سلمان بوصفه وزيرا للدفاع وأحد القادة البارزين السعوديين، مسؤول عن كافة الأحداث التي تقع في اليمن.

وتابع، 'وتاسيسا علد ذلك نطالب مجلس الأمن بفرض المقاطعات والعقوبات ضد بن سلمان لأن التحالف الذي تقوده السعودية، ينتهك قوانين الحرب الدولية بشكل كارثي'.

وأضاف بن شمسي، ان منظمة مراقبة حقوق الإنسان، قد وثقت الكثير من انتهاكات القانون من قبل قوات التحالف يقيادة السعودية.

واعتبر حصار اليمن من قبل التحالف السعودي السبب الرئيس للأزمة الإنسانية في هذا البلد.

إنتهي**أ م د** 1718

