الخارجية الايرانية:

بريطانيا تتحمل مسؤولية مباشرة في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن

طهران/26 اذار/مارس/ارنا – رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي التهم الواردة في البيان المشترك لوزيرين بريطانيين ضد ايران، مشيرا الي الدور البريطاني في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن وطالب لندن بوضع حد لهذا التوجه الانتهازي والربحي.

ورفض قاسمي اليوم الاثنين التهم التي وردت في البيان المشترك لوزير الخارجية ووزير التنمية الدولية البريطانيين بشان ارسال الجمهورية الاسلامية الايرانية للسلاح الي اليمن وقال ان بريطانيا تتحمل بشكل مباشر المسؤولية في جرائم الحرب التي ارتكبت في اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك عن طريق بيع السلاح وتقديم المساعدات اللوجستية والاستخباراتية للدول المعتدية علي اليمن والمساعدة علي الحصار اللاانساني المفروض علي الشعب اليمني. لذلك فانها ليست في موقع يمكنها من توجيه التهم للاخرين والافضل ان تضع حدا لهذا التوجه الانتهازي والربحي في هذه الحرب العمياء علي وجه السرعة بدلا من اعطاء عناوين مغلوطة والتهرب من مسؤوليتها في الحرب المفروضة علي الشعب اليمني المظلوم والاعزل.
وتابع الناطق باسم الخارجية انه ان كانت بريطانيا تصدق بانها تعمل للتوصل الي آلية سياسية للازمة اليمنية، فالافضل ان تطلب من المشترين الكبار للاسلحة البريطانية في التحالف الحربي ضد اليمن ان يوقفوا الحرب ويرفعوا الحصار الجائر عن الشعب اليمني ويمهدوا بذلك لانجاز الحوار اليمني – اليمني.
واكد قاسمي انه واضح ومبرهن للراي العام العالمي بان الجرائم الحربية التي ارتكبت في اليمن تمت باسلحة بريطانية وامريكية المنشا، وان اللجوء الي الاسقاط وتوجه التهم الفارغة التي لا اساس لن ينفي بالتاكيد المسؤولية التي تتحملها الدول التي توفر السلاح للتحالف العربي لارتكاب جرائم الحرب في اليمن.
واشار قاسمي الي الخطة المؤلفة من اربع مواد والتي عرضتها الجمهورية الاسلامية الايرانية للمساعدة علي انهاء الازمة اليمنية وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اكدت دائما ومنذ بدء العدوان العسكري للتحالف العربي بقيادة العربية السعودية علي اليمن بان هذه الازمة تسوي بواسطة الحلول السياسية فحسب، وهي لم تضع اي عقبة لحد الان امام اقرار وقف النار بل اعربت مرارا وتكرارا عن جهوزيتها للمساعدة علي التوصل الي تسوية سياسية بين الاطراف المتصارعة في هذه الحرب.
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بريطانيا تتحمل مسؤولية مباشرة في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن

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