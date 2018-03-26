ألف و700 مشروع سياحي قيد التنفيذ في البلاد

وأضاف مونسان اليوم الإثنين، خلال تصريح أدلي به للمراسلين علي هامش مراسم إحياء ذكري شلمجة، المقامة في خرمشهر التابعة لمحافظة خوزستان (جنوب غرب)، انه من المتوقع ان يتم تدشين 500 الي 600 مشروع من هذه المشاريع خلال العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس الجاري).

وتابع مساعد رئيس الجمهورية، ان الأبنية المشيدة في الزمن الحاضر وفقا لفن العمارة التقليدية والتراث المحلي، حظيت بترحيب بالغ من قبل السياح الإيرانيين والأجانب.

وأردف مونسان، ان إيران تصنف ضمن البلدان العشرة الأوائل في العالم في قطاع الصناعات اليدوية مضيفا، 'بما ان الصناعات اليدوية تشكل مزيجا من الفن والصناعة والحضارة التاريخية، فتوجد طاقات كامنة هائلة للنهوض بهذا القطاع داخل البلاد'.

وصرح في ذات السياق، ان قيمة صادرات الصناعات اليدوية الإيرانية خلال العام 1395 الإيراني (إنتهي في 20 آذار/مارس 2017) بلغت 237 مليون دولار قائلا، انه تم تصدير ما تبلغ قيمته حوالي 250 مليون دولار من هذه الصناعات اليدوية، عن طريق الشراء المباشر من قبل السياح الأجانب كما أظهرت صادرات الصناعات اليدوية الإيرانية نموا خلال العشرة أشهر الأولي من العام الإيراني الماضي (إنتهي في 20 مارس الجاري)، بنسبة ما تزيد عن 64 بالمئة.

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