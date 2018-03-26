ظريف: الغرب تناسي اليمنيين

وأضاف ظريف في تغريدته، 'ان البعض يشعرون بسعادة كبري أن يجعلوا من الآخرين 'بقرة حلوبا' لهم والبعض الآخر، يشعرون بسعادة أكبر أن يكونوا 'بقرة حلوبا للآخرين'.

وتابع ظريف، انه 'تزامنا مع ذلك فقد تناسي الغرب، اليمنيين الذين يريد ذلك المجرم الشاب حديث العهد أن يصنع منهم جسرا لسلوك طريق التقدم بين ليلة وضحاها'.

وتزامنا مع ذلك نشر ظريف علي تويتر صورتين عن اللقاء بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في واشنطن وكذلك قتل الشعب اليمني علي يد التحالف العسكري بقياده السعوديه.

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