إرادة الشعب اليمني حطمت صرح احلام بن سلمان

ومما لاشك فيه، فان الهجمات واسعة النطاق التي شنتها السعودية علي اليمن في 26 آذار/مارس 2015 شكلت منعطفا في تاريخ السياسة الخارجية للسعودية من جانب وأدت الي ترسيخ قوه أنصار الله كحركة سياسية-إجتماعية علي صعيد المعادلات الإقليمية والعالمية من جانب آخر.



معطيات حرب اليمن ونتائجها علي السعودية

من الممكن أن تكون السعودية قد تمكنت من تحقيق بعض النجاح خلال السنوات الثلاث الأخيرة في تقويض البني التحتية لليمن وأن تعرقل مسار الحركة التكاملية للثورة الشعبية اليمنية وأن تؤدي بمجلس الأمن الدولي الي مصادقة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد اليمن وأن تفسح مجالا أكبر لتعزيز التواجد الأمريكي علي ساحة تطورات المنطقة أكثر من ذي قبل، ولكن الي جانب هذه المكتسبات الهشة، فان الهجوم علي اليمن أدي الي إتساع الفجوة الداخلية والطائفية والتطرف وإيجاد ساحة أكبر لبعض الجماعات الإرهابية بما فيها القاعدة مما أدي الي إنعدام الأمن علي الحدود السعودية أكثر فأكثر.

وعلي الرغم من كافة الأسلحة المتطورة التي إستخدمتها السعودية ضد اليمن والتي إشترت معظمها من أميركا، فان الحرب ضد اليمن أظهرت بأن الجيش السعودي لا يستطيع أن يلبي تطلعات السعودية السلطوية، مما أدي بالسعودية للتشبث بإجراء تغييرات واسعة علي مستوي القيادات العليا في جيشها.

وتجدر الإشارة، الي ان الولايات المتحدة احتلت المركز الأول بين مصدري الأسلحة الي السعودية عام 2016، وبعد أميركا احتلت الشركات البريطانية والإسبانية المركزين الثاني والثالث علي التوالي.

ان انفاق مليارات الدولارات علي الحرب ضد اليمن، هدد إقتصاد السعودية بوصفها أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم وان الضغوط الناجمة عن التكاليف الباهضة للحرب علي اليمن، إضطرت الحكومة السعودية لعرض قسم من أسهم شركة 'أرامكو' النفطية في بعض البورصات العالمية وذلك في سبيل الحصول علي قروض رخيصة من البنك الدولي. كما اسفر الوضع الإقتصادي الحرج في هذا البلد عن إرتفاع سعر الوقود وتعليق المشاريع الإنمائية الهامة.

لكن مما لا شك فيه، فإن الضمائر الحية والرأي العام العالمي يعتبرون الإجراءات السعودية ضد اليمن، مثالا حيا لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بما فيها رد فعل الشعب البريطاني حيال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الي لندن وهو مثال حي عن يقظة الرأي العام العالمي.

كما أدت ضغوط الرأي العام الألماني الي احجام الحكومة الألمانية الجديدة عن تصدير السلاح الي السعودية.

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