رئيس السلطة القضائية:

هدف الجهاز القضائي، مكافحة الفساد وحماية امن الاستثمارات

طهران/26 اذار/مارس/ارنا – شدد رئيس السلطة القضائية اية الله صادق املي لاريجاني علي ضرورة حماية البضائع الايرانية والنهوض بجودة المنتجات الداخلية وقال ان جهاز القضاء وكما الاعوام السابقة، سيتصدي للفساد واكتناز الاموال بطريقة غير شرعية، وفي الوقت نفسه سيعمل علي توفير امن الاستثمارات.

وقال اية الله املي لاريجاني في ختام في اول اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث عقد في السنة الايرانية الجديدة وضم اضافة لرئيس السلطة القضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري الاسلامي قال اننا يجب ان نعمل بالتعاون مع الحكومة والمجلس (البرلمان) لحماية المستثمر المحلي والاجنبي ليشعر بالثقة تجاه دورة العمل والانتاج.
واضاف ان اجتماع اليوم لرؤساء السلطات الثلاث عقد للتوصل الي اليات لوضع توجيهات قائد الثورة الاسلامية موضع التنفيذ واحد اهم الموضوعات التي ناقشها هو امن الاستثمارات. معلنا ان سلطته ستضع مشاريع وتتابع هذا الموضوع بشكل جيد.
واشار رئيس السلطة القضائية الي ان سلطته واصلت في السنة الايرانية الفائتة مكافحة الفساد الاقتصادي وتصدت حسب القانون بشكل حازم للمجرمين بمناي عن اي توجهات سياسية وسيستمر هذا الامر.
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السلطه القضائية

املي لاريجاني

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هدف الجهاز القضائي، مكافحة الفساد وحماية امن الاستثمارات

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