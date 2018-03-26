مفتي موسكو:

الشهداء الايرانيون ضمنوا إستقرار وأمن المنطقة

موسكو/26 آذار/ مارس – إرنا – أشار «إلبير كورغانف» مفتي العاصمة الروسيه موسكو الي جهود ايران الواسعة في سبيل التصدي للارهاب مشيداً بدورالشهداء الايرانيين الذين ضمنوا وعززوا إستقرار وأمن الشرق الاوسط.

وأكد كورغانف أمس علي جدية ايران في مكافحتها للارهاب دون أي تساهل أو إهمال مستدلاً بدعم ايران للعراق وسوريا اللتين وقعتا تحت براثن الارهاب بدموية قبل سنوات مشيدا بايران لايفادها مستشارين وخبراء ساندوا الجيشين العراقي والسوري.
وأضاف هذا العالم المسلم بأنّ الدور الايراني هو الذي منع الارهابيين من الإطاحة بالحكومة السورية والاستيلاء علي العراق وإن كان ذلك قد حدث لكان العالم يشهد كارثة تتعدي عواقبها حدود الشرق الاوسط.
و وصف كورغانف من يقضون نحبهم في سبيل مكافحة الارهاب بالشهداء الذي يلاقون أجرهم عند ربهم فالارهاب شوّه صورة الاسلام ولطخ المسلمين بدمائهم وهو العدو الاول للامة الاسلامية.
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اجتماعي

ايران ضد الارهاب

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الشهداء الايرانيون ضمنوا إستقرار وأمن المنطقة

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