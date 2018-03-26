الحشد الشعبي: مجاميع انفصالية كردية وراء اغتيال عناصرنا المغدورين

واعلن المتحدث الرسمي لمحور الشمال في الحشد الشعبي، علي الحسيني، 'إن القوات المنتشرة توصلت إلي وثائق تدين المجاميع الانفصالية الكردية بعمليات اغتيال عناصر الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية' .

واشار الحسيني الي تأمين الطريق الرابط بين بغداد وكركوك من مفرق امرلي إلي منطقة كمرك الصفرة شمال مدينة بعقوبة، اذ باشرت قوات الحشد الشعبي بتأمين هذا الطريق بعد الخروق الأمنية التي أدت إلي استشهاد العديد من قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية'، مضيفا انه 'تم التنسيق بين قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية لغرض الانتشار في الطريق الرابط بين الطوز وداقوق، وان قوات عمليات دجلة والحشد الشعبي باشرت بالانتشار في منطقة الطوز وصولا إلي المنطقة الشمالية، حيث تم نشر سيطرات مرابطة وكاميرات حرارية علي طول الطريق الرابط بين الطوز وبغداد لتأمينه من الهجمات الإرهابية' .

وبحسب مصادر امنية، كانت مجاميع ارهابية مسلحة قد اختطفت قبل عدة ايام، عددا من منتسبي الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية في منطقة تقع ضمن سلسلة جبال حمرين بين محافظتي صلاح الدين وديالي، لتقوم فيما بعد بقتلهم، واكد المتحدث الرسمي بأسم محور الشمال في الحشد الشعبي صحة مقطع الفيديو الذي يظهر عملية الاعدام .

الي ذلك طالب القيادي في الحشد الشعبي بمحافظة الانبار اللواء طارق العسل، الحكومة الاتحادية بنصب كاميرات حرارية علي طول الطريق الدولي السريع في المحافظة لرصد تحركات عناصر عصابات داعش الإجرامية واستهدافهم .

واكد اللواء العسل 'إن الطريق الدولي السريع بحاجة إلي نصب كاميرات حرارية وأبراج مراقبة علي طول الطريق الذي يمتد لمسافات طويلة وصولا الي المنافذ الحدودية بين الأردن والسعودية وسوريا' .

ولفت الي 'ان هذه المطالب جاءت جراء استمرار مسلسل الهجمات الإجرامية لعصابات داعش علي القطعات العسكرية رغم تطهير معظم المناطق الصحراوية، حيث ان التنظيم الإجرامي مازال يحتفظ بخلايا نائمة في تلك المناطق القريبة من الطريق الدولي السريع' .

واوضح القيادي في الحشد الشعبي 'ان المرحلة الحالية تتطلب زيادة عديد القوات الأمنية والقوات المساندة لها ونشرها علي طول الطريق الدولي السريع، وتزويدها بأسلحة وعجلات للقيام بمهامها الأمنية، وان يكون لديها معلومات كافية عن طرق تسلل مجرمي داعش' .

تجدر الاشارة الي ان الطريق الدولي السريع شهد خلال الشهور القلائل الماضية وقوع عمليات إجرامية استهدفت منتسبي القوات الأمنية والقوات الساندة لها، في الوقت الذي كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية العراقية قبل ايام قلائل معلومات تؤكد قيام السفارة الاميركية في بغداد بالاشراف علي نقل عشرات من العناصر الارهابية والاسلحة والمعدات بواسطة طائرات مروحية الي وادي حوران والقذف غرب محافظة الانبار، وعلي بعد 350 كم عن الحدود العراقية – السورية .

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