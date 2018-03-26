روحاني: رؤساء السلطات الثلاث يشددون علي ضرورة الانسجام الوطني

وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختام إجتماع رؤساء السلطات الثلاث قدم رئيس الجمهورية التهاني للشعب بمناسبة السنة الايرانية الجديدة معلناً عن تفاؤله لإقامة هذا الإجتماع في مطلع العام الجديد.

وأضاف الرئيس روحاني خلال المؤتمر الصحفي بأنّ المجتمعين بحثوا قضايا ذات صلة بالتطورات المحلية والدولية مؤكدين علي ضرورة الوحدة والانسجام الوطني ومتابعة الحالة المعيشية للناس وخاصة العمال والقرويين وجميع من تجب متابعة حالتهم الاقتصادية.

كما أعلن روحاني عن مناقشة رؤساء السلطات الثلاث موضوع دعم الانتاج المحلي ونشرثقافة الاستهلاك للسلع المحلية ورفع مستواها النوعي لتتمتع بالقدرة التنافسية أمام السلع الأجنبية وعن ضرورة القيام بعمليات تسويقية اقليمية وعالمية للمنتجات الايرانية والحد من الاستيراد غير الضروري وكذلك موضوع مكافحة تهريب السلع الأجنبية الي البلاد.

هذا وإشترك مسؤولو السلطات الثلاث في فكرة ضرورة توفير استهلاك المواطنين للمياه وتغيير الأنماط الزراعية بسبب شحة المياه التي ستواجهها البلد في عامه الجديد.

وفي السياق الاقليمي أكد المجتمعون علي أهمية العلاقات مع دول المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً حيث سيزور رئيس الجمهورية ثلاث دول مطلع هذه السنة الايرانية الجديدة.

واوضح الرئيس روحاني بأن هذه الزيارات ستعزز العلاقات وستساعد علي حسم المشاكل العالقة في المنطقة والمضي بها الي حالة الأمن والاستقرار.

وأضاف الرئيس الايراني عن عقد قريب لاجتماع في تركيا حول مستقبل سوريا وأمنها والقضايا الانسانية ذات الصلة بالشأن السوري يشارك فيه رؤساء تركيا وايران وروسيا ليكون خطوة الي الأمام لتحسين العلاقات مع دول المنطقة والعالم منوهاً الي عزم السلطات الثلاث لوضع خطط للعام الجديد ولمستقبل البلاد ككل.

إنتهي** ع ج** 1718

