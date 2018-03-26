مندوب ايطاليا يدعو للتعاون مع ايران لمكافحة الارهاب

نيويورك/26 آذار/ مارس – إرنا – وصف الممثل الدائم لايطاليا لدي الامم المتحدة ايران بالبلد ذي الدور البارز والهام علي صعيد المنطقة وقال: نتوقع من الجميع التعاون مع هذا البلد للتصدي لظاهرة الارهاب.

وإعتبر سباستيانو كاردي اليوم الاثنين مكافحة الارهاب، هاجساً مشتركاً دولياً حيث سيقام في هذا الشأن وبمبادرة من فلاديمير ورونكوف مساعد الأمين العام للامم المتحدة في شؤون مكافحة الارهاب إجتماع رفيع المستوي خلال شهر يونيو في مقر الامم المتحدة.
وقال كاردي: إنّ ايران تشعر بالمسؤولية تجاه واجباتها وهي جزء من المجتمع الدولي موكدا ان ايطاليا تربطها علاقات وطيدة مع ايران.
وردا علي سؤال حول مزاعم الولايات المتحدة بشان النفوذ والتوسع السلبي الايراني في المنطقة أجاب كاردي ضاحكاً: عليكم طرح هذا السؤال علي اولئك أنفسهم معلناً عن الموقف الشفاف الاوروبي من الاتفاق النووي وعن تحول قضية خروج واشنطن من الاتفاق الي هاجس لدي الاوروبيين آملاً بعدم المساس به من أية جهة بإعتبار الاتفاق منعطفاً في الأمن الدولي يحد من انتشار الأسلحة النووية.
وذكّر الممثل الدائم لايطاليا لدي الامم المتحدة بالبيانات المتكررة الصادرة عن الوكالة الدولة للطاقة الذرية المعلنة التزام ايران بتعهداتها إزاء بنود الاتفاق النووي.
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سياسي

ايران ضد الارهاب

الممثل الايطالي لدي الامم المتحدة

الاتفاق النووي

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مندوب ايطاليا يدعو للتعاون مع ايران لمكافحة الارهاب

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