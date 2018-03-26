ايران ضد الارهاب

لايران دور مصيري في مكافحة الارهاب

بغداد/26 آذار/ مارس – إرنا – وصف أياد السامرائي الأمين العام لحزب العراق الاسلامي وهو من الأحزاب الناشطة السنية في العراق الدور الايراني في التصدي للارهاب في الشرق الاوسط بالمؤثر والمصيري.

وخلال لقاء أجرته معه وكالة إرنا أضاف السامرائي بأنّ ايران قدمت خلال الحرب التي خاضها العراق ضد ارهاب داعش مساعدات أخوية ولعبت دوراً بارزاً في ذلك، ما يفرض علينا تقديم الشكر لها مطالباً بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين .
وأعرب عن إعتقاده بأنّ التعاون الطيب بين طهران وبغداد سيوفر الأرضية للتعاون الأمني بينهما ومكافحة التهريب وظاهرة غسيل الأموال مشدداً علي ضرورة إتجاه البلدين بعد هذا الهدوء والأمان نحو تعزيز علاقتهما وتوسيع نطاقها علي المستوي الاقليمي الذي يبشر باستتباب الأمن علي صعيد الشرق الأوسط باكمله.
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سياسي

ايران ضد الارهاب

الأمين العام لحزب العراق الاسلامي

ايران وتصديها للارهاب في العراق

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لايران دور مصيري في مكافحة الارهاب

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