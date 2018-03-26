استاذ ماليزي يعتبر ايران خير نموذج لمواجهة الارهاب

وأَشاد الدكتور عزمي حسن الباحث والاستاذ في هذه الجامعة الماليزية اليوم الاثنين بالدور الكبير الذي تبنته ايران في دحر جماعة داعش في العراق لافتاً الي ضرورة إلتحاق باقي الدول الاسلامية بها لاقتلاع جذورالارهاب من اصولها مدعومة بالخبرة والتجارب الإيرانية معرباً عن أسفه لعدم رغبة بعض الدول في خلق إجماع اسلامي كهذا.

كما وصف عزمي حسن الولايات المتحدة وبعض القوي العظمي بأنها هي المتبنية للهجمات الارهابية ضد الدول الاسلامية وشعوبها ملوحاً الي تأكيد الدول الغربيه علي نسب الاعمال الارهابية الي المسلمين وتضخيم هذه المزاعم إعلامياً معتبراً ذلك ظلماً بحق الاسلام والمسلمين مستدلاً بذلك بما جري في العراق وسوريا وفلسطين والشيشان ومنطقة سين كيانغ الصينية والذي لم ينته بعدُ.

ورأي هذا الاستاذ الماليزي أنّ طرد المسلمين من ديارهم وبيوتهم وعدم إمتلاكهم لمنابر حرة توصل مناشداتهم للعالم أحد أهم أسباب نشوب الصراعات والحروب ناهيك عن الدور الامريكي في نشر العنف والتوطئة لارتكاب المجازر والتي لانري لها إنعكاساً وصدي علي صفحات وشاشات الاعلام الغربي.

وقال: إنّ الغربيين عندما يشنون حرباً أو هجوماً ضد المسلمين لا يسمي أحد ذلك عملاً ارهابياً إلّا أنّ المسلمين إن حاولوا صد هذه الهجمات تراهم يحتاجون الي تصاريح و قرارات دولية وهذا ما يثير الدهشة.

وأعرب عزمي حسن عن أسفه لإظهار الدول الاسلامية حاجتها الي الدول العظمي والاعلان الجهري لعدم الاستغناء عنها، ما جعل تلك الدول تستغل الفرصة لأخذ ما تريد من المسلمين لتوفير مصالحها وسد مطامعها.

إنتهي** ع ج** 1718

