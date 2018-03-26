السفير الايراني ببغداد: نحترم خيار الشعب العراقي في الانتخابات

بغداد / 26 اذار/مارس /ارنا-
اكد السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم خيار الشعب العراقي في الانتخابات البرلمانية القادمة وستدعم الحكومة النابعة منها كما في السابق دوما.

وقال مسجدي في تصريح صحفي الاحد علي هامش ملتقي النخب الذي اقيم في مركز حوار الرافدين بمدينة النجف الاشرف، ان جميع الاحزاب العراقية هم اخوتنا وان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية هو اقامة انتخابات حرة وقوية بمشاركة واسعة كي تتمخض عنها حكومة قوية.
واعرب السفير الايراني عن امله بان يمضي الشعب العراقي بنجاح في طريق نموه وتقدمه في ظل وحدة الكلمة والسيادة الوطنية ووحدة اراضي البلاد وقوة الشعب وتوجيهات المرجعية العليا في العراق.
وقد القي السفير مسجدي كلمة في الملتقي ومن ثم اجاب علي اسئلة الحضور بشان العلاقات بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والجامعية.
كما كانت الاسئلة في جانب اخر منها حول العلاقات الايرانية السعودية وتاثير ذلك علي العلاقات الايرانية العراقية، ومشاكل المياه بين البلدين، والمعاهدات الاقليمية، واتفاقية الجزائر للعام 1975 ، والاستفتاء للانفصال في اقليم كردستان العراق.
وفي رده علي الاسئلة، شرح السفير الايراني المواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية ومنها التاكيد علي صون وحدة راضي العراق وسيادته الوطنية.
كما اكد السفير الايراني ضرورة عدم الوقوع في فخ نزعة الانفصال، واعتبر حل المشاكل عبر الحوار بانه السبيل الوحيد، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم المساعدة في هذا المجال.
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سياسي

السفير الايراني في بغداد

الانتخابات البرلمانية العراقية

خيار الشعب العراقي

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السفير الايراني ببغداد: نحترم خيار الشعب العراقي في الانتخابات

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