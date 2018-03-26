إحتفال النوروز يقام في أوسلو

وشارك في هذه المراسم كل من وزير الثروة السمكية النرويجي ووزير العدل النرويجي بالوكاله.

وبعد الترحيب والتهنئة بمناسبة حلول العام الشمسي الجديد (بدأ من 21 مارس الجاري) للضيوف والمواطنين الإيرانيين المقيمين في النرويج، قدم السفير الإيراني لدي النرويج 'محمد حسن حبيب الله زادة' شرحا عن المكونات الثقافية والتاريخية للنوروز.

كما تطرق السفير الإيراني في أوسلو الي مكتسبات البلدين في إطار علاقاتهما الثنائية خلال العام الإيراني الماضي (إنتهي في 20 مارس الجاري) مشيرا الي الطاقات المتوفرة لدي المواطنين الإيرانيين المقيمين في النرويج داعيهم لتعزيز المساهمات في مسار تطوير العلاقات الإيرانية-النرويجية لا سيما التعاون الإقتصادي والعلمي والثقافي.

وفي ختام هذه المراسم الإحتفالية، قامت فرقة للموسيقي التقليدية الإيرانية باجراء العديد من المقطوعات الموسيقية بمناسبة حلول النوروز والعام الشمسي الجديد.

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