قائدا حرس حدود دشت آزادكان والعمارة يوقعان مذكرة تفاهم

أهواز/25 آذار/مارس/إرنا- وقع قائدا حرس حدود مدينة 'دشت آزادكان' التابعة لمحافظة خوزستان (جنوب غرب إيران) ومدينة العمارة العراقية مذكرة تفاهم في مجال مكافحة ظاهرة تهريب السلع والحفاظ علي الأمن في المناطق الحدودية.

وخلال اللقاء بين قائد الفوج الحدودي لمدينة دشت آزادكان العقيد 'جهانغير أميري' مع قائد حرس منطقة العمارة العميد 'سمير' الذي جري يوم أمس السبت، في المنطقة الحدودية ، أكد الجانبان علي ضرورة التضامن بين قوات حرس حدود البلدين في مجال إحلال النظام والأمن علي الشريط الحدودي المشترك بين البلدين ومكافحة ظاهرة تهريب السلع وتفادي إجتياز الحدود بصورة غير شرعية من قبل أتباع البلدين.
وقام العقيد أميري الذي كان يترأس وفدا من المساعدين والخبراء في الشؤون الحدودية في فوج دشت آزادكان بزيارة مختلف أقسام منطقة العمارة الحدودية، برفقة قادة حدود هذه المنطقة وذلك بعد التوقيع علي مذكرة التفاهم مع الجانب العراقي.
تجدر الإشارة،الي ان قادة حرس حدود مدينة 'دشت آزادكان' التابعة لمحافظة خوزستان (جنوب غرب) ومدينة العمارة العراقية، قاموا بتبادل العديد من الزيارات خلال العام الإيراني الماضي (إنتهي في 20 مارس الجاري) بهدف دراسة سبل تسهيل توافد زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام حيث يتوجه خلالها سنويا نحو 385 ألف زائر الي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف من منفذ جذابة الحدودي الذي يقع علي بعد 110 كيلومترا شمال غرب مدينة أهواز بمحافظة خوزستان.
وخلال العقد الأخير، أبرم محافظا خوزستان الايرانيه و ميسان العراقية (مركزها مدينة العمارة) عدة مذكرات تعاون في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والتعليمية.
إنتهي**أ م د** 1718



برچسب ها

سياسي

دشت آزادكان والعمارة

تهريب السلع

كربلاء المقدسة والنجف الأشرف

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قائدا حرس حدود دشت آزادكان والعمارة يوقعان مذكرة تفاهم

معظم المشاهدات

العراقيون يطلقون حملة مليونية لرفض زيارة بن سلمان

العراقيون يطلقون حملة مليونية لرفض زيارة بن سلمان

جهانغيري: افراد مثل ترامب لا يمكنهم ان يشكلوا تهديدا لايران

جهانغيري: افراد مثل ترامب لا يمكنهم ان يشكلوا تهديدا لايران

علي السعودية إطلاق سراح سجناء العمرة

هيئه الاشراف علي اداره الحرمين الشريفين:

علي السعودية إطلاق سراح سجناء العمرة

قيمة الانتاج الزراعي في ايران تفوق ال70 مليار دولار

وزير الجهاد الزراعي:

قيمة الانتاج الزراعي في ايران تفوق ال70 مليار دولار

وزير الخارجية العماني يدعو لتنمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وسلطنه عمان

وزير الخارجية العماني يدعو لتنمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وسلطنه عمان

أحدث الأخبار

العراق يرفض التحرك العسكري التركي علي اراضيه

العراق يرفض التحرك العسكري التركي علي اراضيه

إحتفال النوروز يقام في أوسلو

إحتفال النوروز يقام في أوسلو

قائدا حرس حدود دشت آزادكان والعمارة يوقعان مذكرة تفاهم

قائدا حرس حدود دشت آزادكان والعمارة يوقعان مذكرة تفاهم

قائد حرس الحدود: حدود خوزستان تتمتع بأمن تام

قائد حرس الحدود: حدود خوزستان تتمتع بأمن تام

المانيا تجدد التاكيد علي اهمية الاتفاق النووي

المانيا تجدد التاكيد علي اهمية الاتفاق النووي

موضوعات مرتبط