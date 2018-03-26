قائدا حرس حدود دشت آزادكان والعمارة يوقعان مذكرة تفاهم

وخلال اللقاء بين قائد الفوج الحدودي لمدينة دشت آزادكان العقيد 'جهانغير أميري' مع قائد حرس منطقة العمارة العميد 'سمير' الذي جري يوم أمس السبت، في المنطقة الحدودية ، أكد الجانبان علي ضرورة التضامن بين قوات حرس حدود البلدين في مجال إحلال النظام والأمن علي الشريط الحدودي المشترك بين البلدين ومكافحة ظاهرة تهريب السلع وتفادي إجتياز الحدود بصورة غير شرعية من قبل أتباع البلدين.

وقام العقيد أميري الذي كان يترأس وفدا من المساعدين والخبراء في الشؤون الحدودية في فوج دشت آزادكان بزيارة مختلف أقسام منطقة العمارة الحدودية، برفقة قادة حدود هذه المنطقة وذلك بعد التوقيع علي مذكرة التفاهم مع الجانب العراقي.

تجدر الإشارة،الي ان قادة حرس حدود مدينة 'دشت آزادكان' التابعة لمحافظة خوزستان (جنوب غرب) ومدينة العمارة العراقية، قاموا بتبادل العديد من الزيارات خلال العام الإيراني الماضي (إنتهي في 20 مارس الجاري) بهدف دراسة سبل تسهيل توافد زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام حيث يتوجه خلالها سنويا نحو 385 ألف زائر الي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف من منفذ جذابة الحدودي الذي يقع علي بعد 110 كيلومترا شمال غرب مدينة أهواز بمحافظة خوزستان.

وخلال العقد الأخير، أبرم محافظا خوزستان الايرانيه و ميسان العراقية (مركزها مدينة العمارة) عدة مذكرات تعاون في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والتعليمية.

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