المانيا تجدد التاكيد علي اهمية الاتفاق النووي

فيينا/25آذار/مارس- اصدرت وزارة الخارجية الالمانية اليوم الاحد بيانا اكدت فيه مجددا علي اهمية خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

وجاء في هذا البيان الذي صدر متزامنا مع الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الالماني اليوم الاحد الي فلسطين المحتلة ان قضيتي الاتفاق النووي والامن الاقليمي ستكونان من المحاور التي سيتم التطرق اليهما خلال المفاوضات.
واضاف البيان ان قضية امن المنطقة تشكل احد المحاور الرئيسية خلال هذه الزيارة وان المانيا ستوكد علي التزامها بالاتفاق النووي مع ايران في هذا الاطار بهدف الحيلولة دون تصعيد التوترات في الشرق الاوسط.
هذا وكان وزير الخارجية الالماني قد اكد خلال لقائه نظيره الفرنسي جان لودريان في باريس قبل اسبوعين علي ضرورة حفظ خطة العمل المشترك الشاملة وتنفيذها من قبل كافة الاطراف المعنية.
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المانيا تجدد التاكيد علي اهمية الاتفاق النووي

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