شمخاني:

تعزيز حرص الشعب علي نظامه كفيل بحفظ استقلال البلاد

طهران/25 آذار /مارس - إرنا – قال أمين المجلس الأعلي للأمن القومي: إنّ الإتحاد والإجماع بين مسؤولي البلاد وتوطيد الأواصر بين الشعب والحكومة وحدهما كفيلان بحفظ استقلال البلاد ورفع حوافزالمواطنين وزيادة نسبة المثابرة الوطنية لمتابعة وإسناد أولويات البلاد في شتي المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية.

وخلال إجتماع لمدراء وموظفي الأمانة العامة للمجلس الاعلي للامن القومي قدم الإدميرال علي شمخاني التهاني بمناسبة حلول السنة الايرانية الجديدة مشدداً علي استمرار القوة والإبداع والعمل الاستباقي والتدبيرالذكي للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال مساعيها الرامية الي صون أمنها القومي وإجهاض الاستراتيجية الغربية المستهدفة لاستقرار المنطقة مطمئناً الجميع بأنّ ايران ستستمر خلال عامها الجديد بمواصلة نهجها بل وعلي نطاق أوسع.
وأكّد شمخاني خلال اللقاء علي الإنجازات التي حققتها البلاد خلال العام المنصرم والتي تمثلت في إقامة انتخابات ناجحة وآمنة مكتظة بالحضور الجماهيري وكذلك ارتفاع مؤشرالنمو الاقتصادي المعقول للبلاد وخلق فرص عمل للمواطنين ونجاح عمليات إبادة داعش والمشاركة الشعبية في مسيرات 30 ديسمبر ومسيرات الحادي عشر من فبراير.
هذا وتطرق شمخاني خلال كلمته الي ضرورة التصدي للحرب الناعمة التي بدأها نظام السلطة العالمي لاستهداف الانسجام الوطني الايراني الآتية في إطار برنامج زعزعة أمن البلاد والتعرض لحدودها.
وفي معرض حديثه عن استراتيجية الحكومات الأمريكية الرامية الي تضعيف ايران والحاق الضرر بها قال: إنّ وجود طابع غريب في شخصية الرئيس الأمريكي الحالي ورغبته الجنونية للظهور أمام العلن والتظاهر أدت الي استباق قراراته لمن سبقوه في البيت الابيض كونها تتلاءم مع حالته الطفولية.
و رأي أمين المجلس الأعلي للأمن القومي الايراني بأنه من العار علي مقام مسؤول في الأمن الوطني لبلد يدعي العظمة في العالم أن يتحول الي مستلم لرواتب من فرقة إرهابية ذات سجلّ أسود قتلت 17 الف مواطن ايراني أعزل مندداً بصرف الولايات المتحدة ملايين الدولارات اُنفقت في تدخلاتها العسكريه وفرضها عقوبات اقتصادية ومحاولاتها تضعيف القوة الدفاعية وخلق أزمات سياسية وأمنية لإيقاف عجلة الحركة الايرانية والتي ليست آتت اُكلها فحسب بل باتت سبباً لتعزيز الأقتدار و النفوذ المعنوي الايراني.
إنتهي** ع ج** 1718



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سياسي

الإدميرال علي شمخاني

الإجماع في السيادة

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تعزيز حرص الشعب علي نظامه كفيل بحفظ استقلال البلاد

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