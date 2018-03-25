ضرورة توظيف كفاءات المتخصصين الايرانيين القاطنين خارج البلاد

وأضاف الدكتور«قادر قرباني أصل» خلال حفل اُقيم بمناسبة عيد النوروز الايراني بمشاركة النخبة والأكاديميين والمتخصصين الايرانيين المقيمين في هولندا بأنّ المؤسسة الايرانية الاوروبية للنخبة والمثقفين أوسع شبكة تضم أخصائيين ايرانيين يقطنون اوروبا لافتاً الي إفتتاح قريب لمكاتب متعددة لها في الدول الاوروبية وستتخذ من بروكسل عاصمة الاتحاد الاوروبي مقراً رئيسياً لها.

وأشار«قرباني أصل» الي ما ورد في البيان التأسيسي لهذه المؤسسة الاوروبية الايرانية من تأكيد علي ضرورة تقديمها العون والدعم الجاد للشركات القائمة علي المعرفة مطالباً المشاركين بالعمل علي تنمية الشبكات المتوفرة حالياً سواء في مجال الطب أو المياه وكذلك الطاقة والإدارة والاقتصاد.

كما إعتبر رامين صرامي فروشاني رئيس المؤسسة الايرانية الاوروبية للنخبة والمثقفين، هذه المجموعة الأخصائية من الرعايا الايرانيين سنداً للبلاد في سد حاجاتها العلمية والفنية والتكنولوجية والعون لايران في مواجهه التهديدات التي قد تمر بها.

علماً بأنّ هذا الإحتفال النوروزي اُقيم في اليوم الرابع من السنة الايرانية الجديدة(24 من آذار) في لاهاي هولندا باستضافة الملحقية العلمية والتقنية الايرانية لدي اوروبا وبتعاون مؤسسة النخبة والمثقفين الايرانيين المقيمين في القارة الخضراء.

إنتهي** ع ج** 1718

