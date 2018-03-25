في سياق توطيد العلاقات الثنائية والإقليمية؛

الرئيس روحاني يزور تركمانستان وأذربيجان

طهران/25 آذار/مارس/إرنا- سيغادر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الإسلام والمسلمين 'حسن روحاني' العاصمة طهران، يوم الثلاثاء القادم (27 مارس) في جولة الي تركمانستان وأذربيجان بهدف توطيد العلاقات الثنائية والإقليمية، وتلبية لدعوة رسمية وجهت له من قبل رئيسي هذين البلدين.

وحسبما أفاد مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية لشؤون الإتصال والإعلام 'برويز إسماعيلي'، سيتوجه الرئيس روحاني صباح يوم الثلاثاء، الي العاصمة التركمانستانية عشق آباد وستبدأ المباحثات الرسمية بين الرئيسين والمسؤولين الرفيعين للبلدين، بعيد وصول الوفد الرئاسي الإيراني الي تركمانستان.
وفي إشارة الي توقيع عدد من مذكرات التعاون الثنائية بحضور الرئيسين الإيراني والتركمانستاني، قال إسماعيلي، انه 'سيعقد بالتزامن اجتماع مشترك لرجال الاعمال والعاملين في القطاعين الخاصين الإيراني والتركمانستاني بهدف دراسة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين'.
وفي جانب آخر أضاف، انه سيقوم الرئيس روحاني بزيارة مراقد صحابة نبي الإسلام (ص) وكذلك مراقد عدد من تلامذة أئمة أهل البيت عليهم السلام وعدد من الشخصيات الإيرانية في مدينة 'مَرو' التاريخية.
وتابع اسماعيلي انه في تتمة زيارته، سيغادر روحاني مرو، مساء الأربعاء متجها الي العاصمة الأذربيجانية باكو.
وأردف، ان اللقاء بالرئيس الأذربيجاني 'إلهام علييف' وإجراء المحادثات بين وفدي البلدين وكذلك التوقيع علي عدد من وثائق التعاون وعقد مؤتمر صحفي ستشكل أهم برامج مساء الأربعاء لزيارة روحاني الي باكو.
وأضاف في ذات السياق انه، تزامنا مع زيارة الرئيس روحاني الي باكو، سيعقد اجتماع إيران وأذربيجان الإقتصادي صباح الخميس 29 مارس بهدف دراسة سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية بين القطاعين الحكوميين الإيراني والأذربيجاني والنشطاء وخالقي فرص العمل للبلدين.
وحسب إسماعيلي، سيعود الرئيس روحاني ظهر الخميس 29 مارس من باكو الي طهران.
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سياسي

حسن روحاني

تركمانستان وأذربيجان

مدينة مرو التاريخية

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الرئيس روحاني يزور تركمانستان وأذربيجان

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