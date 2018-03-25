روحاني: أتمني أن يشمل التفوق الرياضي الايراني، باقي قطاعات البلاد

طهران/25 آذار /مارس - إرنا – أشاد رئيس الجمهورية حسن روحاني اليوم الأحد بالنجاحات والتفوق الذي شهدتهما الرياضة الايرانية في العام الايراني المنصرم متمنياً أن تعم هذه النجاحات جميع مجالات وقطاعات البلاد.

وخلال لقائه وزيرالرياضة والشباب تمني الرئيس روحاني للشعب الايراني الخير والنجاح والبهجة والصحة داعياً الله تعالي للجميع التفوق في الحقول المحلية والدولية التي تعود بالنفع علي الشعب.
من جانب اخر قدم وزير الرياضة والشباب «مسعود سلطاني فر» الشكر للدعم الذي قدمته الحكومة لصالح الوزارة آملاً بأن يكون المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم ممثلاً جديراً للشعب الايراني في بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا فضلاً عن الدعم الذي زودت الحكومة به باقي الرياضات علي المستوي الدولي والآسيوي ورياضات ذوي الاحتياجات الخاصة ومنتخبات الشباب واليافعين.
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ورزش

رئيس الجمهورية حسن روحاني

لقائه وزيرالرياضة والشباب

الدعم الحكومي للرياضة

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روحاني: أتمني أن يشمل التفوق الرياضي الايراني، باقي قطاعات البلاد

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