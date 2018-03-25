روحاني: أتمني أن يشمل التفوق الرياضي الايراني، باقي قطاعات البلاد

وخلال لقائه وزيرالرياضة والشباب تمني الرئيس روحاني للشعب الايراني الخير والنجاح والبهجة والصحة داعياً الله تعالي للجميع التفوق في الحقول المحلية والدولية التي تعود بالنفع علي الشعب.

من جانب اخر قدم وزير الرياضة والشباب «مسعود سلطاني فر» الشكر للدعم الذي قدمته الحكومة لصالح الوزارة آملاً بأن يكون المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم ممثلاً جديراً للشعب الايراني في بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا فضلاً عن الدعم الذي زودت الحكومة به باقي الرياضات علي المستوي الدولي والآسيوي ورياضات ذوي الاحتياجات الخاصة ومنتخبات الشباب واليافعين.

إنتهي** ع ج** 1718

