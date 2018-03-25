مدير في مجلس الإفتاء الروسي:

ايران رائدة في فضح نوايا الارهابيين التكفيريين وجرائمهم

موسكو/25 آذار /مارس - إرنا – قال نفيق الله آشيروف أحد مدراء مجلس الإفتاء الروسي أعلي مؤسسة اسلامية روسية: إنّ ايران رائدة عالمياً في فضح نوايا الارهابيين التكفيريين وجرائمهم.

وأضاف آشيروف اليوم الأحد من موسكو بأنّ ايران تكافح التيارات التكفيرية بنهج تنظيمي قائم علي اُسس آكاديمية ترك إنطباعه الكبير في افشال مخططاتهم نافياً وجود أي بلد يضاهي ايران في مواجهة صامدة وقوية كهذه للارهابيين مشيداً بدور علماء الدين في المضي بهذه المهام.
وأفاد المفتي المسلم الروسي بأنّ دور علماء الدين الايرانيين علي صعيد العالم الاسلامي والاُمة الاسلامية والعالم برمته
مشكور لأنّ الكثيرين في العالم لاعلم لهم بطبيعة هذه التيارات الارهابية التكفيرية.
وحذر آشيروف الشعوب من إمكانية وقوع شبابها في فخ الارهابيين مناشداً علماء الاسلام للعمل علي تعريف الناس بالدين الاسلامي واُسس الشريعة وفضح مؤامرات الأعداء التي تجلّت في ايامنا هذه علي هيئة تيارات ارهابية تكفيرية.
وشدّد آشيروف علي ضرورة المواجهة العقائدية لهذه التيارات الارهابية دون أي تطبيع أو تساهل معها لافتاً الي ما قامت به ايران في هذا السياق عبر اقامتها مؤتمرات وندوات وملتقيات ذات صلة بالشأن التكفيري الارهابي مُخطراً الدول الاسلامية بما ينتظرها جراء تفاقم الارهاب إذ لا طريق أمامها سوي انتهاج الاسلوب الايراني في التصدي العنيد لهذه التيارات.
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مدير في مجلس الإفتاء الروسي

ايران رائدة في مكافحة الارهاب

موسكو

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ايران رائدة في فضح نوايا الارهابيين التكفيريين وجرائمهم

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