الإقبال الشعبي علي السلع المحلية رهن بجودتها

وتمني الرئيس روحاني لدي استقباله اليوم الأحد عددا من المدراء الحكوميين لتقديم التهاني بمناسبة حلول السنة الايرانية الجديدة تمني للجميع عاماً حافلاً بالنجاح والخير والصحة والبهجة شاكراً الله تعالي لما أنعم به علي الشعب الايراني خلال السنة الماضية.

وطالب رئيس الجمهورية خلال اللقاء المسؤولين بعدم إدخار جهدٍ في خدمة الشعب وضرورة خلق مناخ مناسب لاستقطاب الإستثمارات الأجنبية والمحلية وتشجيع أجواء العمل والإنتاج مشيداً بالنجاحات التي حصدتها البلاد خلال العام الماضي في المجالات العلمية والثقافية وخلق 960 الف فرصة عمل للمواطنين واصفاً ذلك بالرقم القياسي.

كما دعا الرئيس روحاني الي ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون رفع مستوي الانتاج المحلي محمّلاً المنتجين المحليين مسؤولية نجاح إقبال الشعب علي الإنتاج المحلي عبر إيلائهم الإهتماهم بجودة السلعة المحلية وتحديد سعر مناسب لها كي تلقي إقبالاً من جانب المواطن.

وفي سياق السياسة الخارجية وصف روحاني الجمهورية الاسلامية الايرانية بالمتفوقة والحاصدة لنجاحات كبري مذكّراً بالفشل الذريع الذي منيت به الولايات المتحدة في مجلس الأمن عندما حاولت تعبئة الدول ضد ايران الأمر الذي ادي لإدانه امريكا نفسها في أروقة هذا المجلس مشيراً الي تكرارها خطوات كهذه لجرّ ملفات ايران الي الامم المتحدة دون ترحيب من باقي الدول.

وشدّد الرئيس الايراني علي الإعلان المتكرر للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التزام ايران بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي معتبراً ذلك هاماً وقيماً للغاية من الناحية الأخلاقية والسياسية لصالح ايران مشيراً الي المحاولات الامريكية طيلة ال14 شهراً الأخيرة في السعي الي التقليل من شأن الاتفاق النووي أو نسفه تماماً لكنها حتي الآن لم تحصل علي مبتغاها وقال: إنّ ما يلفت الانتباه هو إتفاق رؤي الاغلبية الساحقة لدول العالم والرأي العام العالمي علي أحقية ايران ومواقفها وهذا وحده نجاح كبير يُسجَّل لصالح سياسة ايران الخارجية ولحكومتها.

كما أشار رئيس الجمهورية الي تقدم ايران في تطوير علاقاتها الأمنية والسياسية مع دول المنطقة خلال العام الايراني المنصرم الأمر الذي حسّن نوعية العلاقات بيننا وبين جيراننا ودول المنطقة والأهم إتخاذنا وإياها خطوات ايجابية بناءة في المجال الأمني.

إنتهي** ع ج** 1718

