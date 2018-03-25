وزير الجهاد الزراعي:

قيمة الانتاج الزراعي في ايران تفوق ال70 مليار دولار

طهران/25 آذار /مارس - إرنا – أعلن وزير الجهاد الزراعي الايراني عن قيمة الانتاج الزراعي الايراني التي تفوق ال70 مليار دولار مؤكداً علي ضرورة دعم الانتاج الوطني عبر زيادة رؤوس الأموال وتزويد السلع الانتاجية الزراعية بالدعم المنشود.

كما أشار وزير الجهاد الزراعي محمود حجتي الي الطاقات التي يمكن توظيفها في القطاع الزراعي ومنها إمكانية رفع نسبة تربية الاسماك في البحيرات والذي سيزيد بحد ذاته من فرص العمل والمنسوب الانتاجي ويدر بعوائد كبري من العملة الصعبة علي البلاد يُضاف الي ذلك حقل تربية الروبيان والذي زادت نسبته الانتاجية خلال 3 سنوات ثلاثة أضعاف حيث بلغت 32 الف طن عام 2017.
ولفت وزير الجهاد الزراعي الي وجود 10 مليارات متر مكعب من المياه العذبة في محافظتي جيلان ومازندران(شمال ايران) التي تنحدر وتصب داخل مياه البحر مؤكداً علي ضرورة توظيفها عبر مشاريع استثمارية مفيداً بأنّ هاتين المحافظتين الشماليتين الايرانيتين إن تم توظيف إمكانياتهما الزراعية ستدران علي البلاد سنويا ب80 مليار دولار.
هذا وأفاد حجتي بإحصائيات تدل علي بلوغ انتاج السكر في البلاد نسبة 1.9 مليون طن ما يؤهل ايران للإكتفاء الذاتي والاستغناء عن إستيراد السكر خلال العام الجديد خاصة إن تمّ تأسيس مصنعين في محافظة خوزستان لإنتاج السكر.
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قيمة الانتاج الزراعي الايراني

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قيمة الانتاج الزراعي في ايران تفوق ال70 مليار دولار

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