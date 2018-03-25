زيارة نحو مليوني سائح أجنبي للعتبه الرضويه المقدسه

وأضاف جواد هاشمي اليوم الأحد بأنّ مليونا و 699 الفا و744 من هؤلاء الزوار كانوا من المسلمين و268 الفا و256 منهم من ديانات اُخري مفيداً بأنّ الوفود العربية السياحية مثلت العدد الأكبر من الزوار تصدرهم العراق ثم البحرين ولبنان وسوريا والامارات العربية المتحدة وقطر والكويت والسعودية وسلطنة عمان معرباً عن أسفه لتقلص نسبة الزوار السعودييين خلال السنتين المنصرمتين بسبب قضايا سياسية.

وبالنسبة للزوار الوافدين من الدول غير العربية كان الرعايا من المانيا واسبانيا والصين وفرنسا الأكثر عدداً تلاهم رعايا من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والسويد وكوريا الجنوبية واليابان وبولندا وايطاليا وروسيا وماليزيا والبرازيل والمجر تم إهدائهم جميعاً نصف مليون هدية ذات طابع ثقافي.

إنتهي** ع ج** 1718

