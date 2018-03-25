الشواطئ الايرانية ترحب بالسواح

ويتمتع ميناء تشابهار بأربعة شواطئ صخرية رملية مرجانية ذات درجة فائقة من الجذابية جاهزة لاستقطاب السائحين وهواة الطبيعة من داخل وخارج ايران في جنوب محافظة سيستان وبلوجستان تضاف اليها الآثار التاريخية المنتشرة هناك.

ومن المشاهد الجميلة الأخّاذة في هذه الشواطئ مشاهدة بزوغ وغروب الشمس عند مرور أصناف السفن البحرية وإرتفاع الأمواج التي ترتطم بالصخور الساحلية والتي يبلغ ارتفاعات البعض منها أحياناً حتي الخمسة أمتار والمزدانة بالسراطين والأعداد الكبيرة للسلحفاة التي تعلو الصخور وتنحدر منها ملاعبةً الأمواج فضلاً عن النسيم والهواء الطلق الذي ينعش الزائر ويضفي علي الشاطئ حالة شاعرية.

إنّ هذه الفسيفساء تتحلي ايضاً بالطحالب الخضراء والأسماك الصغيرة الملونة التي تأتي بها الامواج الي الساحل وتحبسها داخل حفر منشترة علي الشاطئ يفرح الاطفال ويسعدون بمشاهدتها ناهيك عن تغيّر باهر للون المياه في ساعات مختلفة من الليل والنهار تجعل مشاهدة هذه الشواطئ حصرية لمن يفترش رملها.

يذكر أنّ 420 منطقة ترويحية وطبيعية وتاريخية وسياحية بالقرب من شواطئ مكران جنوب شرق ايران وبالتحديد في ميناء تشابهار وكنارك جنوب محافظة سيستان وبلوجستان ترحب بالزوار والسائحين من داخل البلاد وخارجها.

إنتهي** ع ج** 1718

