هيئه الاشراف علي اداره الحرمين الشريفين:

علي السعودية إطلاق سراح سجناء العمرة

الدوحة/25 آذار /مارس - إرنا – طالبت الهيئة الدولية للاشراف علي إدارة الحرمين الشريفين(حرمين واتش) اليوم الأحد الحكومة السعودية بالإطلاق الفوري لسراح السجناء الذين دخلوا هذا البلد لأداء فريضة العمرة.

واستنكرت هذه المؤسسة الدولية في بيان أصدرته بهذه المناسبة توظيف السعوديين لأماكن المسلمين ومشاعرهم المقدسة لممارسه ضغوط سياسية علي أفراد أو دول تناهض سياساتها ورافضة فكرة تبديل فريضة الحج الي وسيلة لتصفية حسابات مع الآخرين ومع دول تعارض السياسات السعودية.
كما أكّدت الهيئة علي عدم كفاءة النظام السعودي في إدارة الحرمين الشريفين وجهله للتعاليم الاسلامية وضرورة تطبيقه المساواة بين المسلمين الوافدين الي الحج معتبرة تسييس إدارة المراكز العبادية بانه لا يمت بأي صلة بتعاليم الاسلام مطالبة الدول والمؤسسات الاسلامية بالمشاركة في إدارة هذه الأماكن المقدسة.
يذكر أنّ الهيئة الدولية للاشراف علي إدارة الحرمين الشريفين(حرمين واتش) أشهرت نفسها مطلع عام 2018 بهدف منع توظيف الاراضي المقدسة ومناسك الحج لأغراض سياسية والحد من تفرد السعودية في إدارة الأماكن المقدسة ووقايةً للإنطباعات السلبية التي يتركها هذا النوع من التوجه علي سلامة الحجيج.
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سياسي

مؤسسة حرمين واتش

ضرورة إطلاق سراح سجناء العمرة

استنكار تسييس الحج

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علي السعودية إطلاق سراح سجناء العمرة

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