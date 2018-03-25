الامن البرلمانية العراقية:

السفارة الامريكية تنقل قيادات إرهابية واسلحة ومعدات إلي وادي حوران والقذف

بغداد / 25اذار/ مارس / ارنا- اتهمت لجنة الامن والدفاع البرلمانية العراقية، السفارة الاميركية في بغداد بالاشراف علي نقل قيادات ارهابية جديدة من تنظيم داعش الارهابي واسلحة ومعدات عسكرية بطائرات مروحية الي وادي حوران والقذف غرب محافظة الانبار .

وكشفت اللجنة علي لسان العضو فيها حسن سالم، عن وجود حركة كثيفة للطائرات المروحية داخل السفارة الأميركية ليلا هدفها نقل قيادات إرهابية وأسلحة ومعدات لتدريب 2500 عنصر جديد في وادي القذف وحوران .
واشار النائب سالم في تصريحات ادلي بها لوكالة المعلومة الخبرية الي 'ان السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد تشهد عمليات طيران ليلية واسعة وكثيفة لغرض نقل الأسلحة والقيادات الإرهابية لتدريب 2500 عنصر من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، وان القوات الاميركية اختارت مناطق وادي القذف وحوران والرحالية جنوب غربي الرمادي لتكون مقرات جديدة لتدريب المجاميع الارهابية، ووضعت خطا احمر امام وصول القوات العراقية وطيران الجيش لتلك المناطق، ورفعت اهبة الاستعداد ارضا وجوا لتوفير البيئة الامنة لحماية العناصر الاجرامية التي تخضع لتدريب اميركي مكثف وسريع لتنفيذ مهام محددة' .
وأضاف حسن سالم، الذي يتولي في ذات الوقت رئاسة كتلة الصاقون البرلمانية 'إن القوات الأميركية تسعي إلي تنفيذ عمليات إرهابية من خلال تدريب عناصر جديدة لغرض زعزعة امن البلاد في الأيام المقبلة، علما ان مجاميع مسلحة نفذت مؤخرا عمليات إرهابية في الانبار في منطقة الكيلو 160 والرطبة وطريق طريبيل وكذلك عمليات اغتيال وخطف منتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية' .
ويقع وادي حوران والقذف علي مسافة 350 كم عن الحدود العراقية-الايرانية، وكان الي وقت قريب احد مواقع تواجد جماعات تنظيم داعش الارهابية المسلحة وكبار قياداته .
ويذكر في هذا السياق ،ان حركة الطائرات الأميركية الكثيفة ليلا أثارت حفيظة المواطنين في بغداد، والتي تسببت بضوضاء نتيجة اصوات محركاتها العالية، فيما ابدت قيادات امنية داخل المنطقة الخضراء استغرابها من الحركة المتواصلة طوال الليل لطائرات نقل الأشخاص والمعدات، عادّة اياها بالاحتلال الناعم لقلب العاصمة بغداد .
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات الخطيرة في الوقت الذي تكرر الولايات المتحدة الاميركية علي لسان كبار سياسييها وقادتها العسكريين، نيتها الاحتفاظ بوجودها العسكري في العراق الي امد غير معلوم، رغم الرفض العراقي السياسي والشعبي الواضح والصريح لذلك الامر .
انتهي ع ص ** 1718



برچسب ها

سياسي

العراق

التحركات الامريكية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

السفارة الامريكية تنقل قيادات إرهابية واسلحة ومعدات إلي وادي حوران والقذف

معظم المشاهدات

العراقيون يطلقون حملة مليونية لرفض زيارة بن سلمان

العراقيون يطلقون حملة مليونية لرفض زيارة بن سلمان

قاسمی: امریكا لن تجنی شیئا من لعبة فرض العقوبات علي ایران

قاسمی: امریكا لن تجنی شیئا من لعبة فرض العقوبات علي ایران

قاسمی: الریاض اوصلت المبادرات السیاسیة لحل الازمات الي طریق مغلق

قاسمی: الریاض اوصلت المبادرات السیاسیة لحل الازمات الي طریق مغلق

جهانغيري: افراد مثل ترامب لا يمكنهم ان يشكلوا تهديدا لايران

جهانغيري: افراد مثل ترامب لا يمكنهم ان يشكلوا تهديدا لايران

الصادرات الايرانية الأقرب الي التخلص من قبضة التصدير النفطي

الاقتصاد الايراني خلال العام المنصرم:

الصادرات الايرانية الأقرب الي التخلص من قبضة التصدير النفطي

أحدث الأخبار

السفارة الامريكية تنقل قيادات إرهابية واسلحة ومعدات إلي وادي حوران والقذف

الامن البرلمانية العراقية:

السفارة الامريكية تنقل قيادات إرهابية واسلحة ومعدات إلي وادي حوران والقذف

خبير ايطالي: ايران قوة مستقرة في مكافحة الأرهاب

خبير ايطالي: ايران قوة مستقرة في مكافحة الأرهاب

عرض مائدة النوروز في المتحف الوطني في كييف

عرض مائدة النوروز في المتحف الوطني في كييف

ناشط سياسي هندي يؤكد دور ايران البارز في التصدي للارهاب

ناشط سياسي هندي يؤكد دور ايران البارز في التصدي للارهاب

سفير ايران في المجر يؤكد علي استمرار وتيرة تطوير التعاون الثنائي

سفير ايران في المجر يؤكد علي استمرار وتيرة تطوير التعاون الثنائي

موضوعات مرتبط