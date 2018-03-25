خبير ايطالي: ايران قوة مستقرة في مكافحة الأرهاب

روما/25آذار/مارس/ارنا- وصف الخبير الايطالي 'استفانو بونيلائوري' الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها قوة ثابتة و مستقرة في مكافحة الارهاب.

وفي حديث لمراسل ارنا، اشار نيلائوري اليوم الاحد إلي دور المقاومة و القوات العسكرية الايرانية في الحد من انتشار الارهاب في العالم و اضاف ان جميع الاطراف التي تتخذ موقف الحياد امام الظروف السياسية في الشرق الاوسط، تعتبر طهران قوة ثابتة في مكافحة الارهاب.
واشار الي صعود بعض الجماعات المتطرفة والسلفية والوهابية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومات المشروعة واضاف إن ايران استخدمت و من منطلق احترامها للقانون الدولي كافة طاقاتها لمكافحة هذه الجماعات و الحقت هزيمة بها.
وفيما اكد ان الغرب يعمل علي ضمان المصالح الامريكية و الاسرائيلية و يتحرك في مسار التبعية لهما، اعتبر مساعي الغرب لاقامة العلاقات الجيدة مع الانظمة الملكية في المنطقة كالسعودية الغنية بالنفط و من اهم رعاة التطرف في العالم، بانها مخيبة للامال.
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الي ضرورة الحد من انتشار الاسلحة النووية في العالم و اضاف انه و للاسف لم تقبل القوي الاستعمارية بما فيها امريكا حظر هذه الاسلحة كونه يفرض قيودا علي نزعتها الامبريالية و من هذا المنطلق يمكن فهم مساعي بعض الدول مثل كوريا الشمالية لامتلاك القدرة الراعة للدفاع عن نفسها.
وفيما اشار الي فشل امريكا في عرقلة الاتفاق النووي، اضاف ان مساعيها هذه تهدف الي القضاء علي خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) او الانسحاب الاحادي منها معربا عن اعتقاده بانه علي ايران أن تتمسك بمواقفها وتظهر للعالم بان امريكا هي المسؤولة عن خسارة محتملة للاتفاق النووي.
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خبير ايطالي: ايران قوة مستقرة في مكافحة الأرهاب

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