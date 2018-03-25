عرض مائدة النوروز في المتحف الوطني في كييف

وشارك في المراسم عدد كبير من الاوكرانيين المهتمين بثقافة ايران و حضارتها إلي جانب عدد من طلبة اللغة الفارسية.

والقي سفير ايران لدي اوكرانيا ' بهشتي منفرد' كلمة في المراسم قدم فيها شرحا حول النوروز و تاريخه و ما ترافقه من التقاليد في ايران باعتباره اليوم الاول من العام الشمسي.

وحضرت المراسم زوجة سفير اوكرانيا لدي طهران و اشارت الي بعض تقاليد النوروز في ايران.

من جانبها شكرت مديرة المتحف الوطني 'هانا روديك' السفارة الايرانيه للتعاون مع المتحف الوطني في كييف لإقامة المراسم معلنة استعداد المتحف للتعاون مع المتاحف في ايران.

و يستمر عرض مائدة النوروز في المتحف لمدة خمسة ايام و يتخلله مختلف البرامج الثقافية و الفنية.

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