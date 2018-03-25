ناشط سياسي هندي يؤكد دور ايران البارز في التصدي للارهاب

نيودلهي / 25 اذار /مارس /ارنا-
اكد الناشط السياسي وامين المجلس السياسي للمسلمين في الهند تسليم احمد رحماني دور ايران البارز في التصدي لتوسع نفوذ داعش في المنطقة، واصفا ايران بانها داعية سلام والدولة الاكثر امنا في المنطقة.

وفي تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' السبت قال رحماني، انه في ضوء الاستقرار السياسي والقيادة القوية في ايران لم يتمكن الارهاب ابدا من التغلغل فيها، كما ان الشعب الايراني محب لوطنه ولا يسمح للجماعات الارهابية بالعبث بامن بلاده لذا فان الحكومة الايرانية تحظي بدعم شعبها في مكافحة الارهاب.
وفند الدعاية الاعلامية الغربية التي تتهم ايران بدعم الارهاب ووصفها بانها كاذبة واضاف، انه خلافا للدعاية التي يبثها اعداء ايران، فان اميركا هي العنصر الاساس في انتشار الارهاب بالمنطقة.
واشار الي الدعم الاميركي للكيان الصهيوني واضاف، ان الكيان الصهيوني عبارة عن تنظيم ارهابي لانه يقتل الشعب الفلسطيني ويحتل ارضه فيما تدعم اميركا هذه الممارسات التعسفية لذا فانها داعمة للارهاب.
ونوه الي دعم السعودية والامارات للجماعات الارهابية مثل داعش والقاعدة واعتبر انهما هما اللتان اسستا هذين التنظيمين الارهابيين وهما مسؤولتان عن انتشار الارهاب في المنطقة واضاف، ان السعودية بترويجها للافكار الوهابية والسلفية سعت من اجل هيمنة تنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق.
واكد ان اميركا هي الداعم الاكبر للارهاب واضاف، ان تنظيم داعش يتلقي غالبية الدعم العسكري من اميركا وهو يسعي للقضاء علي الاسلام فيما تنتفع اميركا من تشويه سمعة الاسلام والمسلمين.
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ناشط سياسي هندي يؤكد دور ايران البارز في التصدي للارهاب

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