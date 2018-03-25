سفير ايران في المجر يؤكد علي استمرار وتيرة تطوير التعاون الثنائي

بلغراد / 25 اذار /مارس /ارنا-
اكد السفير الايراني في بودابست غلام علي رجبي يزدي، علي استمرار وتيرة تطوير التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمجر.

وخلال مراسم الاحتفال بعيد النوروز التي اقيمت مساء السبت في مركز 'ارامينيز' الثقافي في بودابست بحضور حشد من الايرانيين المقيمين والطلبة الجامعيين وكذلك مسؤولين ومواطنين مجريين محبين وذوي اهتمام بايران، هنأ السفير الايراني لمناسبة عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد (بدا في 21 اذار/مارس)، واستعرض مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين في العام الماضي.
واكد رجبي يزدي اهمية الدبلوماسية العامة والعلاقات الشعبية، واضاف، انه فضلا عن الزيارات المتبادلة علي مستوي الوزراء وكبار مسؤولي البلدين وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري، فقد شهدنا ايضا تطورا ملحوظا في التعاون الثقافي من خلال اقامة فعاليات ثقافية.
واعرب السفير الايراني عن امله بالمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال العام الايراني الجاري اكثر مما مضي.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

السفير الايراني

ايران والمجر

تطوير العلاقات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سفير ايران في المجر يؤكد علي استمرار وتيرة تطوير التعاون الثنائي

معظم المشاهدات

قاسمی: امریكا لن تجنی شیئا من لعبة فرض العقوبات علي ایران

قاسمی: امریكا لن تجنی شیئا من لعبة فرض العقوبات علي ایران

قاسمی: الریاض اوصلت المبادرات السیاسیة لحل الازمات الي طریق مغلق

قاسمی: الریاض اوصلت المبادرات السیاسیة لحل الازمات الي طریق مغلق

العراقيون يطلقون حملة مليونية لرفض زيارة بن سلمان

العراقيون يطلقون حملة مليونية لرفض زيارة بن سلمان

الصادرات الايرانية الأقرب الي التخلص من قبضة التصدير النفطي

الاقتصاد الايراني خلال العام المنصرم:

الصادرات الايرانية الأقرب الي التخلص من قبضة التصدير النفطي

سياسة ترامب ضد ايران ستأخذ طابعاً هجومياً

دبلوماسي سابق:

سياسة ترامب ضد ايران ستأخذ طابعاً هجومياً

أحدث الأخبار

ناشط سياسي هندي يؤكد دور ايران البارز في التصدي للارهاب

ناشط سياسي هندي يؤكد دور ايران البارز في التصدي للارهاب

سفير ايران في المجر يؤكد علي استمرار وتيرة تطوير التعاون الثنائي

سفير ايران في المجر يؤكد علي استمرار وتيرة تطوير التعاون الثنائي

جهانغيري: افراد مثل ترامب لا يمكنهم ان يشكلوا تهديدا لايران

جهانغيري: افراد مثل ترامب لا يمكنهم ان يشكلوا تهديدا لايران

العراقيون يطلقون حملة مليونية لرفض زيارة بن سلمان

العراقيون يطلقون حملة مليونية لرفض زيارة بن سلمان

توازي النشاط الاقتصادي والسياسي السبيل لتعزيز العلاقات بين طهران وبكين

السفير الايراني الاسبق لدي الصين:

توازي النشاط الاقتصادي والسياسي السبيل لتعزيز العلاقات بين طهران وبكين

موضوعات مرتبط