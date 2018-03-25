سفير ايران في المجر يؤكد علي استمرار وتيرة تطوير التعاون الثنائي

وخلال مراسم الاحتفال بعيد النوروز التي اقيمت مساء السبت في مركز 'ارامينيز' الثقافي في بودابست بحضور حشد من الايرانيين المقيمين والطلبة الجامعيين وكذلك مسؤولين ومواطنين مجريين محبين وذوي اهتمام بايران، هنأ السفير الايراني لمناسبة عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد (بدا في 21 اذار/مارس)، واستعرض مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين في العام الماضي.

واكد رجبي يزدي اهمية الدبلوماسية العامة والعلاقات الشعبية، واضاف، انه فضلا عن الزيارات المتبادلة علي مستوي الوزراء وكبار مسؤولي البلدين وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري، فقد شهدنا ايضا تطورا ملحوظا في التعاون الثقافي من خلال اقامة فعاليات ثقافية.

واعرب السفير الايراني عن امله بالمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال العام الايراني الجاري اكثر مما مضي.

انتهي ** 2342

