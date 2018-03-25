جهانغيري: افراد مثل ترامب لا يمكنهم ان يشكلوا تهديدا لايران

وخلال مراسم عرض سيارة 'هيونداي اكسنت' امس السبت في منطقة بم بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران، قال جهانغيري: ان كان الشعب الايراني يخشي الحظر والتهديدات لما كان يتبوأ اليوم هذه المكانة وان رصيد البلاد هو حضارتها العريقة التي تتحدث بها مع العالم.

واضاف، ان افرادا مثل الرئيس الاميركي لا يمكنهم ان يشكلوا تهديدا للبلاد وان يمنعوا انشطتها وتقدمها.

وتابع، من الممكن ان يعرقل البعض الانشطة التنموية من ان تمضي بصورة جيدة الا ان ايران وعلي مدي قرون طويلة تمكنت من تخطي الاخطار والصعاب.

واشار الي ان لايران دورها في الحضارة العالمية ولابد من التحدث باحترام مع الشعب الايراني واضاف، لو تحدث البعض مع الشعب الايراني بالأدب والاستدلال، فان ايرانيين هم اصحاب للحوار.

ولفت النائب الاول للرئيس الايراني الي ان أميركا ستثبت خلال الشهر القادم، انه هل يمكن الثقة بها ام لا ، وقال: لو تخلت اميركا عن الاتفاق النووي فان رسالة ذلك لشعوب العالم والدول هو قناعتها بانه لا يمكن التفاهم مع اميركا.

وقال جهانغيري، ان الاجواء الدولية هامة بالنسبة لنا، ونحن نرغب بالتعاطي وبناء العلاقات الجيدة مع العالم.

وفي جانب اخر من حديثه اكد النائب الاول للرئيس الايراني ضرورة مكافحة تهريب السلع الاجنبية والعمل علي رفع مستوي جودة السلع الداخلية عبر خلق اجواء المنافسة وايصال السلع الي يد المستهلك باسعار مناسبة.

واكد كذلك ضرورة ادارة واردات السلع وان تكون ذات مواصفات وكذلك التوجه نحو تشجيع الانتاج الداخلي لتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق الازدهار الاقتصادي في سياق سياسة الاقتصاد المقاوم.

انتهي ** 2342

