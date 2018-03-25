العراقيون يطلقون حملة مليونية لرفض زيارة بن سلمان

بغداد / 25 اذار / مارس / ارنا- في اطار اجواء الرفض الشعبي الواسعة للزيارة التي ينوي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القيام بها الي العراق قريبا، اطلق الاف المواطنين العراقيين، دعوة للتوقيع علي عريضة مليونية رافضة لتلك الزيارة، واصفة اياه بـ 'مجرم حرب'غير مرحب به في العراق .

وبحسب ما اوردته وسائل اعلام محلية مختلفة، جاء في العريضة، 'اننا ندعوكم للمشاركة في توقيع العريضة المليونية رفضاً لتدنيس العراق ورفضاً لزيارة رأس الإرهاب محمد بن سلمان، احتراماً وتقديساً لدماء الشهداء الذين شارك محمد بن سلمان في سفك دمائهم من خلال تمويله ودعمه للجماعات الإرهابية .
وقال اصحاب المبادرة في عريضتهم، وهم يتحدثون بلسان العراقيين 'نحن الذين قاومنا وضحينا، نحن أصحاب الشهامة والبطولة، نحن تاريخنا الجهاد والعزيمة لن نقبل، نحن اخرجنا المحتل من دارنا بأيدينا وحققنا النصر علي أعدائنا بأيدينا لن نقبل، نحن اعطينا آلاف الشهداء حتي تبقي هذه الارض طاهرة، وآلاف التضحيات، عشرات السنين نقتل، لن نقبل ان تدنس أرضنا والمقدسات، أن تستباح حرماتنا، بيد قاتلنا لن نقبل. ان تدفع ثمن قتلنا ثم تشارك في جنازتنا لن نقبل. سنحتفل بالنصر مع رفاقنا ونزرع الورد عند دم كل شهيد مع أهلنا، أما أن تأتي لأجلنا كذباً، لن نقبل'.
وخاطب اصحاب المبادرة محمد بن سلمان قائلين له 'يا سيد الخيانة أيها القاتل والسارق بلباس الفتنة، لن نقبل' .
ومنذ اكثر من اسبوعين تتواصل المواقف السياسية والشعبية الرافضة لزيارة ولي العهد السعودي للعراق، حيث وردت مئات التصريحات من قبل ساسة وبرلمانيين واعلاميين عراقيين، ونشرت الاف المقالات والتعليقات علي المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، المنددة والمستنكرة للزيارة، والمذكّرة بجرائم السعودية ضد العراق ودعمها اللامحدود للجماعات الارهابية المسلحة التي قتلت اعدادا كبيرة من الناس الابرياء، ودمرت البني والمنشات التحتية والموارد العامة للبلاد .
انتهي ع ص ** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

زيارة بن سلمان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

العراقيون يطلقون حملة مليونية لرفض زيارة بن سلمان

معظم المشاهدات

قاسمی: امریكا لن تجنی شیئا من لعبة فرض العقوبات علي ایران

قاسمی: امریكا لن تجنی شیئا من لعبة فرض العقوبات علي ایران

قاسمی: الریاض اوصلت المبادرات السیاسیة لحل الازمات الي طریق مغلق

قاسمی: الریاض اوصلت المبادرات السیاسیة لحل الازمات الي طریق مغلق

العراقيون يطلقون حملة مليونية لرفض زيارة بن سلمان

العراقيون يطلقون حملة مليونية لرفض زيارة بن سلمان

الصادرات الايرانية الأقرب الي التخلص من قبضة التصدير النفطي

الاقتصاد الايراني خلال العام المنصرم:

الصادرات الايرانية الأقرب الي التخلص من قبضة التصدير النفطي

سياسة ترامب ضد ايران ستأخذ طابعاً هجومياً

دبلوماسي سابق:

سياسة ترامب ضد ايران ستأخذ طابعاً هجومياً

أحدث الأخبار

سفير ايران في المجر يؤكد علي استمرار وتيرة تطوير التعاون الثنائي

سفير ايران في المجر يؤكد علي استمرار وتيرة تطوير التعاون الثنائي

جهانغيري: افراد مثل ترامب لا يمكنهم ان يشكلوا تهديدا لايران

جهانغيري: افراد مثل ترامب لا يمكنهم ان يشكلوا تهديدا لايران

العراقيون يطلقون حملة مليونية لرفض زيارة بن سلمان

العراقيون يطلقون حملة مليونية لرفض زيارة بن سلمان

توازي النشاط الاقتصادي والسياسي السبيل لتعزيز العلاقات بين طهران وبكين

السفير الايراني الاسبق لدي الصين:

توازي النشاط الاقتصادي والسياسي السبيل لتعزيز العلاقات بين طهران وبكين

التأكيد علي تنمية العلاقات بين ايران وافغانستان

خلال لقاء خرازي الرئيس ألافغاني:

التأكيد علي تنمية العلاقات بين ايران وافغانستان

موضوعات مرتبط