العراقيون يطلقون حملة مليونية لرفض زيارة بن سلمان

وبحسب ما اوردته وسائل اعلام محلية مختلفة، جاء في العريضة، 'اننا ندعوكم للمشاركة في توقيع العريضة المليونية رفضاً لتدنيس العراق ورفضاً لزيارة رأس الإرهاب محمد بن سلمان، احتراماً وتقديساً لدماء الشهداء الذين شارك محمد بن سلمان في سفك دمائهم من خلال تمويله ودعمه للجماعات الإرهابية .

وقال اصحاب المبادرة في عريضتهم، وهم يتحدثون بلسان العراقيين 'نحن الذين قاومنا وضحينا، نحن أصحاب الشهامة والبطولة، نحن تاريخنا الجهاد والعزيمة لن نقبل، نحن اخرجنا المحتل من دارنا بأيدينا وحققنا النصر علي أعدائنا بأيدينا لن نقبل، نحن اعطينا آلاف الشهداء حتي تبقي هذه الارض طاهرة، وآلاف التضحيات، عشرات السنين نقتل، لن نقبل ان تدنس أرضنا والمقدسات، أن تستباح حرماتنا، بيد قاتلنا لن نقبل. ان تدفع ثمن قتلنا ثم تشارك في جنازتنا لن نقبل. سنحتفل بالنصر مع رفاقنا ونزرع الورد عند دم كل شهيد مع أهلنا، أما أن تأتي لأجلنا كذباً، لن نقبل'.

وخاطب اصحاب المبادرة محمد بن سلمان قائلين له 'يا سيد الخيانة أيها القاتل والسارق بلباس الفتنة، لن نقبل' .

ومنذ اكثر من اسبوعين تتواصل المواقف السياسية والشعبية الرافضة لزيارة ولي العهد السعودي للعراق، حيث وردت مئات التصريحات من قبل ساسة وبرلمانيين واعلاميين عراقيين، ونشرت الاف المقالات والتعليقات علي المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، المنددة والمستنكرة للزيارة، والمذكّرة بجرائم السعودية ضد العراق ودعمها اللامحدود للجماعات الارهابية المسلحة التي قتلت اعدادا كبيرة من الناس الابرياء، ودمرت البني والمنشات التحتية والموارد العامة للبلاد .

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