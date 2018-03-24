خلال لقاء خرازي الرئيس ألافغاني:

التأكيد علي تنمية العلاقات بين ايران وافغانستان

كابول/24 آذار/ مارس –إرنا – أكد الرئيس الأفغاني خلال لقائه رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية علي أهمية تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين واصفاً هذه الزيارة بالقيمة.

وقدّم الرئيس الافغاني محمد أشرف غني اليوم السبت خلال هذا اللقاء التهاني الي الشعب الايراني وحكومته بمناسبة عيد النوروز معتبراً زيارة الوفد الايراني ايجابية وتصب في مصلحة تنمية العلاقات بين البلدين.
وخلال اللقاء نقل كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجيه للجمهورية الاسلامية الايرانية تهاني سماحة القائد والشعب الايراني الي الحكومة والشعب الافغانيين واصفاً العلاقات بين البلدين بالمتجذرة والتاريخية والعريقة مؤكداً علي اشتراك البلدين في الثقافة واللغة.
هذا وأعلن خرازي عن استعداد ايران للتعاون مع افغانستان علي شتي الأصعدة مشدداً علي دعم بلاده لعملية السلام بقيادة أفغانية.
كما ناقش الجانبان خلال هذه الزيارة سبل توسيع العلاقات الشاملة خاصة الاقتصادية منها وخلق توازن في عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين وتنمية مشاريع ميناء تشابهار الايراني وتفعيل مشاريع اقليمية مواصلاتية والعمل المشترك في مجال مكافحة التهديدات الارهابية فضلاً عن التصدي للشبكات الناشطة علي نطاق دولي.
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لقاء خرازي رئيس جمهورية أفغانستان

تنمية العلاقات الثنائية

كابول

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التأكيد علي تنمية العلاقات بين ايران وافغانستان

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