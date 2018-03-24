خلال ال20 يوماً الماضية

دخول 122 عربة سككية الي ايران لاعاده تصديرها

طهران/24 آذار/مارس –إرنا – أعلن عضو مجلس ادارة سكك حديد الجمهورية الاسلامية الايرانية عن دخول 7 آلاف و600 قطعة من الالواح الخشبية من طراز الخشب الليفي المتوسط الكثافة وخشب الشوح بواسطة 122 عربة سككية من جمهورية آذربيجان وروسيا خلال ال20 يوماً المنصرمة ايران عبر حدود آستارا (شمال ايران).

وأضاف حسين عاشوري اليوم السبت بأنّ معظم هذه الشحنة سيتم نقلها الي العراق وروسيا حيث ستتحول مدينة آستارا الي أحد أهم مراكز التصدير والاستيراد في البلاد.
كما أعلن عاشوري عن إستعداد خمس شركات ايرانية وشركة أجنبية واحدة للإستثمار في بناء مستودعات لمرفأ آستارا يتم دراسة مشروعها حالياً عبر مسؤولي سكك الحديد الايرانيبن والآذربيجانيين.
علماً بأنّ ايران وجمهورية آذربيجان التزمتا عام 2016 بتنمية التعاون الاقتصادي ومد سكك حديدية تربط البلدين حيث مرت اولي قطارات روسية وآذربيجانية عبر هذا الخط بشكل تجريبي ليتم تنشيط الخط السككي الواصل بين مدينة رشت(شمال ايران) وقزوين الرابط بين شمال ايران وجنوبها.
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اقتصاد

دخول 122 عربة سككية

ايران وجمهورية آذربيجان

مدينة آستارا

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دخول 122 عربة سككية الي ايران لاعاده تصديرها

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دخول 122 عربة سككية الي ايران لاعاده تصديرها

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