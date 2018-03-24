دخول 122 عربة سككية الي ايران لاعاده تصديرها

وأضاف حسين عاشوري اليوم السبت بأنّ معظم هذه الشحنة سيتم نقلها الي العراق وروسيا حيث ستتحول مدينة آستارا الي أحد أهم مراكز التصدير والاستيراد في البلاد.

كما أعلن عاشوري عن إستعداد خمس شركات ايرانية وشركة أجنبية واحدة للإستثمار في بناء مستودعات لمرفأ آستارا يتم دراسة مشروعها حالياً عبر مسؤولي سكك الحديد الايرانيبن والآذربيجانيين.

علماً بأنّ ايران وجمهورية آذربيجان التزمتا عام 2016 بتنمية التعاون الاقتصادي ومد سكك حديدية تربط البلدين حيث مرت اولي قطارات روسية وآذربيجانية عبر هذا الخط بشكل تجريبي ليتم تنشيط الخط السككي الواصل بين مدينة رشت(شمال ايران) وقزوين الرابط بين شمال ايران وجنوبها.

إنتهي** ع ج** 1718

