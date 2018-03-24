آية الله صافي كلبايكاني: أمن البلاد رهن بجهود قوات الشرطة

ونقلاً عن المركز الإعلامي لحوزة قم العلمية أشاد سماحته خلال لقائه حسين أشتري القائد العام للشرطة الايرانية بجهود هذه المؤسسة والرامية الي رفع عزة واقتدار البلاد معتبراً الخدمات التي تقدمها قوات الشرطة لصالح النظام الاسلامي ستلقي أجراً وثواباً عند الله تعالي.

وفي نفس السياق شدد آية الله عبد الله جوادي آملي خلال لقائه القائد العام للشرطة الايرانية علي أنّ الاقتصاد المقاوم هو توصية علمية تتطلب بذل جهود واسعة في نطاق الاقتصاد الاسلامي والنظام المصرفي الاسلامي معتبراً مكافحة المخدرات رسالة ومسؤولية تقع علي عاتق الشرطة مستدلاً بالإحصائيات التي تفيد بأنّ الأعداء لايدخرون جهداً لإلحاق الضرر بالجيل الشاب الايراني لافتاً الي ضرورة متابعة هذا الموضوع بجدية.

علماً بأنّ القائد العام لقوات الشرطة الايرانية قام اليوم السبت بزيارة الي مدينة قم المقدسة التقي خلالها بمراجع الدين وعدد من علماء الدين.

إنتهي** ع ج** 1718

