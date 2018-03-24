مدير عام الأجهزة الطبية بوزارة الصحة:

تصدير الأجهزة الطبية من ايران ستزداد 10 أضعاف

طهران/24 آذار/مارس –إرنا – قال المديرالعام لقسم الأجهزة الطبية التابع لوزارة الصحة: إنّ رفع حجم صادرات الأجهزة الطبية من ايران الي10أضعاف يأتي في إطار خطة موضوعة للحصول علي 240 مليون دولار عوائد من العملة الصعبة خلال العام الايراني الجديد.

وافاد موقع وزارة الصحة الالكتروني نقلا عن «رضا مسائلي» بأنّ وزارة الصحة الايرانية وضعت خطة بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والتجارة وموسسة تنمية التجارة الايرانية لبلوغ هذه الغاية نظراً الي الكفاءة والسعة المتوفرة في البلاد في مجال انتاج الأجهزة الطبية.
وتحقيقاً لهذه الغاية أعلن رضا مسائلي عن مشاركه نشطه لصناعات الاجهزة الطبية الايرانية في المعارض الدولية فضلاً عن خلق تحول رئيسي في نظام المراقبة والإشراف النوعي خلال عملية انتاج المعدات الطبية والحصول علي معايير الجودة الدولية وعلامة الإتحاد الاوروبي(CE) إضافة الي تحلي المنتجات بمعاييرالجودة أيزو 17025 (المنظمة الدولية للمعايير) لتشمل جميع مختبرات المراقبة علي مستوي البلاد.
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اقتصاد

وزارة الصحة الايرانية

زياد النسبة التصديرية

الأجهزة الطبية

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تصدير الأجهزة الطبية من ايران ستزداد 10 أضعاف

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