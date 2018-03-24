تصدير الأجهزة الطبية من ايران ستزداد 10 أضعاف

وافاد موقع وزارة الصحة الالكتروني نقلا عن «رضا مسائلي» بأنّ وزارة الصحة الايرانية وضعت خطة بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والتجارة وموسسة تنمية التجارة الايرانية لبلوغ هذه الغاية نظراً الي الكفاءة والسعة المتوفرة في البلاد في مجال انتاج الأجهزة الطبية.

وتحقيقاً لهذه الغاية أعلن رضا مسائلي عن مشاركه نشطه لصناعات الاجهزة الطبية الايرانية في المعارض الدولية فضلاً عن خلق تحول رئيسي في نظام المراقبة والإشراف النوعي خلال عملية انتاج المعدات الطبية والحصول علي معايير الجودة الدولية وعلامة الإتحاد الاوروبي(CE) إضافة الي تحلي المنتجات بمعاييرالجودة أيزو 17025 (المنظمة الدولية للمعايير) لتشمل جميع مختبرات المراقبة علي مستوي البلاد.

إنتهي** ع ج** 1718

