ايرانية تقلدت ذهبية الرماية في الامارات

طهران/24 آذار/مارس –إرنا – بعد تأهل «ساره جوانمردي» الي نهائي الرماية بالمسدس الأولمبي السريع لمسافة 10 أمتار للسيدات خلال اليوم الثالث من منافسات كأس العالم للرماية المقامة في العين الامارتية لذوي الاحتياجات الخاصة تقلدت الاخيرة الميدالية الذهبية بإحرازها المركز الاول.
ونالت ساره جوانمردي البطولة بعد حصولها علي 232.8 نقطة فيما تبوات خديجه رستمي وسميرا إرم من ايران المركزين الخامس والسابع في نفس المادة.وقد تولّي حسين أميري مهمة تدريب المنتخب الوطني الايراني في هذه المشاركة.إنتهي** ع ج** 1718
ورزش
ساره جوانمردي
ذهبية الرماية في الامارات
العين
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