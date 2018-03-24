ايرانية تقلدت ذهبية الرماية في الامارات

ونالت ساره جوانمردي البطولة بعد حصولها علي 232.8 نقطة فيما تبوات خديجه رستمي وسميرا إرم من ايران المركزين الخامس والسابع في نفس المادة.

وقد تولّي حسين أميري مهمة تدريب المنتخب الوطني الايراني في هذه المشاركة.

إنتهي** ع ج** 1718

