النوروز يحمل رسالة التعايش السلمي والتصالح

وأضاف أحمد صادقي خلال حفل اُقيم بمناسبة حلول السنة الايرانية الجديدة والعام الشمسي الجديد بأنّ عالمنا المعاصر مكتظ بالحروب والصراعات والتشرد والعنصرية وإنّ هذا العيد مؤهل بأن يكون وسيطاً بين الشعوب يزودها بالحياة والسلام بفضل إحتفال 300 مليون انسان به في العالم بما في ذلك في أفغانستان وجمهورية آذربيجان وطاجكستان وتركمنستان واوزبكستان وكازاخستان وباكستان والهند والعراق وتركيا وحتي في مناطق من الصين وروسيا فضلاً عن تسميته عام 2010 بالمناسبة الدولية من جانب الامم المتحدة، العيد الذي يرمز الي الإبداع والحداثة والنضارة والشباب والحيوية والحنان والوداد بين البشر.

إنتهي** ع ج** 1718

