جهانغيري يتفقد مصنع إنتاج السيارات في مدينة بم

كما زار اسحاق جهانغيري مركز الرعاية الإجتماعية في هذه المدينة، وستنتهي رحلته الي محافظة كرمان بتدشين خط انتاج شركة كرمان موتور والإطلاع عن كثب علي عملية إعادة إعمار حصن بم الأثري القديم.

إنتهي** ع ج**2344

