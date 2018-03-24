جهانغيري يتفقد مصنع إنتاج السيارات في مدينة بم

كرمان/24 آذار/مارس –إرنا – قام النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس منظمة التراث السياحي والصناعات اليدوية والسياحة اليوم السبت بزيارة تفقدية لمصنع إنتاج السيارات في مدينة بم ( جنوب شرق ايران).
كما زار اسحاق جهانغيري مركز الرعاية الإجتماعية في هذه المدينة، وستنتهي رحلته الي محافظة كرمان بتدشين خط انتاج شركة كرمان موتور والإطلاع عن كثب علي عملية إعادة إعمار حصن بم الأثري القديم.إنتهي** ع ج**2344
اجتماعي
اسحاق جهانغيري
زيارة محافظة كرمان
تدشين خط انتاجي
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