دولة القانون: السياسة لاتبني بكرة القدم وعلي السعودية الاعتذار عن ارسالها الاف الارهابيين

طهران/ 24 اذار/ مارس/ ارنا - دعا ائتلاف دولة القانون، السبت، النظام السعودي الي تقديم الاعتذار لـ'عوائل الشهداء'عن ارسال اكثر من خمسة آلاف 'ارهابي سعودي' للعراق، فيما لفت الي ان السياسة لاتبني من خلال كرة القدم.

وقال المتحدث باسم الائتلاف عباس الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن 'سياسة العراق وخلال السنوات السابقة هي الوسطية وان يكون صديقا لاغلب دول العالم دون الدخول في سياسات المحاور، ويتمحور حول بناء الصداقات مع الجميع علي اساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة'، لافتا الي أن 'هناك بعض الدول لاتؤمن بالصداقة والشراكة وانما تريد التدخل بالشأن الداخلي العراقي'.
وأضاف الموسوي، 'لدينا الكثير من الشكوك ازاء التدخل السعودي الجديد بالعراق ومحاولات الانفتاح علي البلد سواء بارسال منتخب لاجراء مباراة او تقديم وعود ببناء ملعب'، مشيرا الي أن 'النظام السعودي حتي اللحظة لم يتقدم بالاعتذار للشعب العراقي وعوائل الضحايا عن ارسال اكثر من خمسة الاف ارهابي سعودي الي بلادنا'.
وأوضح الموسوي، أن 'مانريده من النظام السعودي تقديم الاعتذار بشكل رسمي لأن السياسة لاتبني من خلال كرة القدم وانما من خلال مواقف واضحة لادانة الارهاب والهجوم علي العملية السياسية بالعراق خلال الفترة السابقة من خلال أئمة الجوامع والاعتذار لامهات الشهداء وعوائلهم'.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تعهد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشييد ملعب لكرة القدم في العراق، وذلك بعد المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي البلدين في البصرة.
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دولة القانون: السياسة لاتبني بكرة القدم وعلي السعودية الاعتذار عن ارسالها الاف الارهابيين

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