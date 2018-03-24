كاتب يهودي مناهض للصهيونية:

ايران لاعب فاعل بالمنطقة في مكافحة الارهاب

موسكو/ 24 اذار/ مارس/ ارنا - في اشارة الي محاولات ايران لمكافحة الارهاب، قال ايزرائيل شامير الكاتب والصحفي اليهودي المناهض للصهيونية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لاعب فاعل في مكافحة الارهاب وجهودها تصب في قمع الارهابيين.

شامير أكد في تصريح لارنا، ان ايران وخلافاً لبعض دول المنطقة بمافيها الامارات والسعودية، ليس لها أي صلة بالجماعات الارهابية، وان محاربة الارهابيين من أولويات سياستها الخارجية.
واضاف الكاتب اليهودي في الصحف الروسية بما فيها ايزوستيا، ان ايران تقوم بدور مهم في محاربة الجماعات الارهابية الخطيرة أمثال داعش، في حين ان بعض دول المنطقة وأميركا وحلفائها الغربيين يمتنعون عن مواجهة وقمع الإرهابيين.
كما اشار الي حماية ايران للعراق وسوريا في التصدي للارهابيين، وقال ان مساندة ايران لهذين البلدين في مكافحة الارهاب، كان بصورة شرعية، وطهران عملت وفقا للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والذي يلزم جميع الدول بالتصدي للارهاب والتعاون مع بعضها البعض لمواجهة هذه الظاهرة المقيتة.
وصرح بانه لو سلكت جميع دول المنطقة كايران هذا السلوك لما شهدت منطقة الخليج الفارسي، اراقة هذه الدماء والنزاعات ولعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
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ايران لاعب فاعل بالمنطقة في مكافحة الارهاب

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