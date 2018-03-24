ايران تشارك في معرض طاجيكستان السياحي

باكو/ 24 اذار/ مارس/ ارنا - شاركت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في معرض السياحة والصناعات اليدوية لنوروز في مدينة دوشنبه .

واقامت السفارة الايرانية في دوشنبه جناحا سياحيا بالمعرض الذي يقام ليوم واحد في متنزه ارم (بوتانيكي) بمشاركة محافظات طاجيكستان المختلفة والسفارات والمؤسسات الاجنبية المقيمة في دوشنبه.
وعرض جناح الجمهورية الاسلامية الايرانية بالمعرض، الصناعات اليدوية والسجاد والأثار الثقافية والمأكولات المحلية، كما أجرت الفرق الموسيقية الايرانية مقطوعات موسيقية محلية لتعريف المعالم السياحية الايرانية لزوار المعرض.
سفرة نوروز 'السينات السبع' وقسم المأكولات الايرانية في المعرض، حظي بانطباع جيد واهتماما من قبل الزوار.
كما أقيمت مراسم الاحتفال بعيد النوروز وبدء العام الشمسي في قاعة سعدي بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في طاجيكستان بحضور موظفي السفارة وعوائلهم والايرانيين المقيمين و الطاجيك الذين يتحدثون باللغة الفارسية.
سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في طاجسكتان حجت الله فغاني، هنأ الحاضرين بمناسبة عيد النوروز واشار الي تسمية قائد الثورة الاسلامية، العام الايراني الجديد بعام ' حماية السلعة الايرانية' منوها الي أهمية هذا الموضوع في تحقيق النمو الاقتصادي.
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ايران تشارك في معرض طاجيكستان السياحي

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