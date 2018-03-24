الدفاع الروسیة: خروج خمسة آلاف مسلح من حرستا

وقالت الوزارة فی بیان: 'خرج 4979 مسلحاً وعائلاتهم من حرستا بالغوطة الشرقیة'.

وأشارت الوزارة إلي أن أمن الخارجین مؤمن علي طول الطریق من قبل مركز المصالحة الروسی وبمشاركة ممثلین عن جمیعه الهلال الأحمر السوری.

وأضافت الوزارة: 'یوم 24 آذار/ مارس ، نتیجة للاتفاقات التی توصل إلیها مركز المصالحة الروسی مع الأطراف المتحاربة مع قادة الجماعات المسلحة غیر القانونیة، تم فتح نقطة تفتیش أخري لانسحاب المقاتلین وعائلاتهم من أربیل [فی الغوطة الشرقیة]'.

وكان مجلس الأمن الدولی قد تبني بالإجماع، یوم 25 شباط/فبرایر الماضی، القرار رقم 2401 ، والذی یطالب جمیع الأطراف بوقف الأعمال العدائیة لمدة ثلاثین یوما فی جمیع أنحاء سوریا، بما فیها الغوطة الشرقیة، لتمكین الجهات المعنیة والمنظمات الدولیة من تقدیم المساعدات الإنسانیة للسكان المحاصرین فی جمیع المناطق.

المصدر: سبوتنیك

انتهي** 2344

